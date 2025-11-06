Sam Altman și-a făcut un plan de rezervă și spune că vrea ca OpenAI să fie condusă de o inteligență artificială când va putea fi înlocuit

Sam Altman, CEO-ul OpenAI, fotografiat la Berlin pe 25 septembrie 2025, în timpul unei vizite de afaceri pe care a efectuat-o în Germania, FOTO: Florian Gaertner / AFP / Profimedia Images

Sam Altman, CEO-ul OpenAI, așteaptă momentul când un sistem de inteligența artificială îl va înlocui și spune că i-ar fi rușine în cazul în care compania care a creat ChatGPT nu va fi prima condusă de un director general AI, relatează Business Insider.

„Rușine mie dacă OpenAI nu va fi prima mare companie condusă de un director AI”, a spus Altman în episodul de miercuri al podcastului Conversations with Tyler.

Șeful OpenAI a spus că se gândește des la următoarea întrebare: „Ce ar trebui să se întâmple pentru ca un director AI să poată face o treabă mult, mult mai bună în conducerea OpenAI decât mine?”.

Deși mai este mult de lucru până să se ajungă acolo, Altman a declarat că se gândește la modul în care procesul poate fi accelerat. El a spus că este doar o chestiune de câțiva ani până când o inteligență artificială va fi suficient de capabilă pentru a conduce un departament important din cadrul OpenAI.

Altman visează să se retragă la o fermă

Într-un interviu separat din luna octombrie, el a spus că are deja un plan de rezervă pentru ziua în care va putea fi înlocuit de o inteligență artificială.

„Am o fermă unde locuiesc din când în când și îmi place foarte mult”, i-a spus el directorului grupului Axel Springer, Mathias Döpfner, într-un interviu acordat acestuia la începutul lunii octombrie.

Înainte ca ChatGPT să devină un fenomen global, Altman a spus că petrecea mai mult timp la fermă și că obișnuia „să conducă tractoare și să culeagă lucruri”.

„Pe termen scurt, AI va distruge multe locuri de muncă. Pe termen lung, la fel ca în cazul oricărei alte revoluții tehnologice, presupun că vom găsi lucruri complet noi de făcut”, i-a mai spus acesta lui Mathias Döpfner.

Business Insider amintește că, de-a lungul anilor, Altman a cumpărat reședințe de milioane de dolari în San Francisco și Napa, California, precum și o proprietate de 43 de milioane de dolari pe Insula Mare din Hawaii.

Forbes estima în aprilie anul trecut că averea lui Altman a depășit pragul de un miliard de dolari, chiar dacă OpenAI nu este o companie listată pe bursă ca marii giganți tech americani. O înțelegere încheiată recent cu Microsoft a împins valoarea OpenAI la 500 de miliarde de dolari, mai mare decât a oricărei companii din Europa.