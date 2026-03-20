OpenAI va lansa o „superaplicație” ce va include ChatGPT

ChatGPT este produsul fanion al companiei americane OpenAI

OpenAI a confirmat o informația dezvăluită în premieră de The Wall Street Journal, potrivit căreia intenționează să integreze aplicația sa ChatGPT, platforma de programare Codex și browserul său într-o singură „superaplicație” pentru desktop, cu scopul de a simplifica folosirea lor de către utilizatori, relatează Reuters.

Un purtător de cuvânt al startup-ului a precizat într-un comunicat că Greg Brockman, președintele OpenAI, va superviza temporar revizuirea de produse și schimbările organizaționale aferente, în timp ce Fidji Simo, directorul OpenAI pentru aplicații, va conduce echipa de vânzări pe măsură ce compania se pregătește să lanseze pe piață noua „superaplicație”.

The Wall Street Journal relatase anterior că Simo le-a spus angajaților într-o notă internă că „ne-am dat seama că ne dispersam eforturile în prea multe aplicații și infrastructuri și că trebuie să ne simplificăm activitatea”.

„Această fragmentare ne-a încetinit și a făcut mai dificilă atingerea standardului de calitate pe care ni-l dorim”, a mai spus acesta.

Directorii de la OpenAI speră că reunirea instrumentelor companiei într-o singură aplicație va contribui la eficientizarea resurselor, în contextul în care OpenAI încearcă să contracareze intensificarea concurenței din partea Anthropic, rivalul său din domeniul AI condus de Dario Amodei.

Mai devreme în cursul acestui an, OpenAI a lansat o versiune desktop independentă a instrumentului său de programare Codex, în încercarea de a-și consolida prezența pe piața generării de cod-sursă pentru programatori cu ajutorul inteligenței artificiale.

