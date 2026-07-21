Operație spectaculoasă la Oradea: Intervenție de peste șapte ore pentru o tumoră agresivă

Spitalul Medicover Pelican Oradea a fost recent scena unei intervenții de mare complexitate în chirurgia ortopedică oncologică din România.

O pacientă de 20 de ani, diagnosticată cu o tumoră rară și agresivă care afectase masiv bazinul și articulația șoldului, a fost supusă unei intervenții de peste șapte ore. După îndepărtarea formațiunii tumorale, zona afectată a fost reconstruită cu ajutorul unui implant personalizat din titan, realizat prin tehnologie de printare 3D și adaptat anatomiei pacientei.

Intervenția a fost realizată de Dr. Adyb Adrian Khal, medic specializat în ortopedie oncologică și traumatologie, împreună cu echipa medicală a Spitalului Medicover Pelican Oradea.

„După ce formațiunea tumorală este îndepărtată, avem și un implant tridimensionat, printat 3D, care, la rândul lui, ne va ajuta să restaurăm funcția pacientului. Astfel, interesul nostru este să nu salvăm doar viața pacientului, ci să salvăm și funcția și să îi oferim o funcție cât mai bună și cât mai apropiată de realitate”, a explicat Dr. Adyb Adrian Khal.

În astfel de cazuri, fiecare intervenție este planificată în detaliu, pornind de la investigațiile imagistice. Procesul este unul extrem de minuțios. Totul începe cu o examinare computer tomograf de înaltă precizie. Datele sunt apoi trimise în Germania, unde inginerii și medicii colaborează timp de aproximativ opt săptămâni pentru a crea ghidurile de tăiere și implantul final din titan.

Pentru tânăra pacientă, obiectivul nu a fost doar tratarea bolii, ci și păstrarea sau recuperarea funcției locomotorii și revenirea la o viață cât mai apropiată de normal.

Intervenția realizată la Oradea reflectă expertiza dezvoltată în cadrul Spitalului Medicover Pelican în chirurgia ortopedică oncologică și reconstructivă.

Dr. Adyb Adrian Khal are experiență în tratamentul afecțiunilor ortopedice și oncologice complexe, precum sarcoamele osoase și ale țesuturilor moi, oncologia musculo-scheletală și reconstrucțiile osoase majore. Pregătirea sa profesională include experiență în centre medicale internaționale din Franța și Italia.

La nivelul rețelei sale de spitale din București și din țară, Medicover oferă pacienților soluții medicale integrate și multidisciplinare, construite în jurul nevoilor fiecărui caz. Colaborarea dintre specialități și accesul la investigații, tratament, intervenții chirurgicale și recuperare permit abordarea coerentă inclusiv a cazurilor medicale complexe.

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Articol susținut de Medicover