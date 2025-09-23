Operațiune amplă a Secret Service la New York, cu puțin timp înainte de reuniunea la care vor participa 193 de țări. A fost vizată o rețea ce a implicat „actori statali ostili”, ce opera în 3 state americane

Agenți ai Secret Service și polițiști din New York, fotografiați în timpul operațiunii de dezmembrare a rețelei, FOTO: Andres Kudacki / AP / Profimedia Images

Serviciul Secret al Statelor Unite a desființat o rețea de dispozitive electronice sofisticate în zona New York, care fusese folosită pentru a amenința oficiali ai guvernului american, a anunțat agenția cu câteva ore înainte ca președintele Donald Trump să se adreseze liderilor străini reuniți la Adunarea Generală a ONU, transmite Reuters.

Dispozitivele erau concentrate într-un perimetru de 56 km în jurul reuniunii globale a celor 193 de state membre ale Adunării, a precizat Serviciul Secret într-un comunicat.

„Analizele preliminare indică existența unor comunicații celulare între actori statali ostili și persoane cunoscute de forțele federale de aplicare a legii”, mai afirmă comunicatul.

Autoritățile au confiscat peste 300 de servere SIM și 100.000 de cartele SIM din mai multe locații, într-o operațiune pe care agenția a descris-o ca reprezentând o amenințare iminentă la adresa misiunilor sale de protecție.

Dispozitivele erau folosite pentru „a desfășura multiple amenințări legate de telecomunicații, îndreptate împotriva unor oficiali de rang înalt ai guvernului SUA”, a spus Serviciul Secret.

„Această rețea avea potențialul de a dezactiva turnurile de telefonie mobilă și, practic, de a paraliza rețeaua celulară din New York City”, a declarat Matt McCool, agent special responsabil al biroului Serviciului Secret din New York, într-un comunicat video.

El a precizat că dispozitivele nu mai reprezintă o amenințare pentru zonă. Casa Albă nu a răspuns imediat la solicitarea de a comenta.

Agenții Secret Service spun că rețeaua a operat din New York și alte două state învecinate

Dispozitivele descoperite puteau fi folosite pentru a desfășura o gamă largă de atacuri în domeniul telecomunicațiilor, inclusiv dezactivarea turnurilor de telefonie mobilă, facilitarea unor atacuri cibernetice și comunicațiile criptate între grupări infracționale și actori ostili.

Rețeaua a folosit locații din 3 state americane: New York, Connecticut și New Jersey.

McCool a spus că Serviciul Secret și-a început investigația în primăvară și a colaborat cu alte agenții federale și locale pentru a identifica dispozitivele.

El a adăugat că analiștii examinează echivalentul a 100.000 de telefoane mobile ca volum de date.

Serviciul Secret a declarat că nu poate oferi detalii suplimentare despre cine se află în spatele acestor acțiuni ostile, coordonate în jurul reuniunii anuale a ONU.