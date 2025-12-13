Operațiune de amploare împotriva unei grupări care ducea droguri din Maroc în Spania cu elicoptere. Substanțele ajungeau apoi în alte zone din Europa

Poliția spaniolă a anunțat sâmbătă că a destructurat un grup infracțional care folosea elicoptere pentru a transporta ilegal hașiș din Maroc, într-o operațiune rară împotriva traficului aerian de droguri, potrivit Reuters.

Elicopterele, care puteau transporta droguri într-o cantitate cuprinsă între 500 și 900 de kilograme, zburau peste Marea Mediterană până în sudul Spaniei, de unde hașișul era transportat apoi pe cale rutieră către alte zone ale Europei, a declarat purtătorul de cuvânt al Gărzii Civile spaniole, Gonzalo Lopez.

Poliția a confiscat un elicopter dintr-un depozit izolat, unde a mai depistat 657 de kilograme de hașiș, cinci arme de foc, bani și vehicule, în timpul unor descinderi în provinciile Malaga, Almeria și Murcia.

Colaborare internațională în operațiunea „Giro”

În cadrul operațiunii, la care au contribuit și autoritățile marocane, belgiene și suedeze, au fost arestate șase persoane.

„Este rar ca elicopterele să fie folosite pentru contrabanda cu droguri, dar (grupurile infracționale, n.r.) încearcă ocazional. Rețineți că elicopterele sunt ușor de detectat și greu de cumpărat pe piața neagră”, a explicat o sursă din poliție pentru Reuters.

La începutul acestui an, poliția spaniolă a destructurat grupuri infracționale care foloseau drone pentru a transporta droguri din Maroc în Spania.

Poziția geografică a Spaniei o face un punct important de intrare pentru hașiș în Europa, în principal din Maroc, și pentru cocaina adusă ilegal din America Latină. De obicei hașișul este introdus în țară pe mare, uneori folosind ambarcațiuni de mare viteză sau jetski-uri.

Cele șase persoane arestate în dosar sunt suspectate de trafic de droguri, apartenență la o organizație criminală și deținere de arme de foc.

Garda Civilă nu a precizat când a avut loc operațiunea – numită „Giro”.

Sursa foto: cl135 | Dreamstime.com