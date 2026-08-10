Operațiune de spionaj a Rusiei, dejucată în Suedia. „Obiectivul era să submineze luarea deciziilor”

Säpo, serviciul de securitate al Suediei, a anunțat, luni, dejucarea unei operațiuni a spionjului rusesc menită „să discrediteze” Suedia, operațiune în care era implicat un agent aflat la post într-o misiune diplmatică din această țară, informează AFP.

Säpo a transmis, într-un comunicat, că „a primit informații și a luat măsuri contra unei operațiuni a spionajului rusesc ce viza influențarea procesului decizional suedez și să discrediteze Suedia, NATO și UE. Operațiunea de spionaj a fost planificată și dirijată de către SVR, serviciul de informații extern a Rusiei”.

Serviciul suedez a menționat că una dintre persoanele implicate lucra la o misiune diplomatică străină, fără ca Säpo să dea alte detalii în această chestiune.

„Unul dintre obiectivele operațiunii era să culeagă informații asupra procesului decizional suedez cu scopul de a permite serviciilor rusești de informații să conducă operațiuni de influențare pe subiecte care pot să provoace controverse, în scopul să submineze luarea deciziilor în Suedia și să discrediteze Suedia, NATO și UE”, a adăugat sursa citată.

Christoffer Wedelin, directorul adjunct al operațiunilor Säpo a spus că seviciul a intervenit „pentru a proteja interesele suedeze vitale și să zădărnicească efectele persistente ale acestei acțiuni”.

În 2024, Suedia a pus capăt celor două secole de neutralitate și a decis să intre în Alianța Nord-Atlantică, din cauza invaziei ruse în Ucraina.

În mai multe rânduri, Säpo a semnalat că Rusia, alături de China și Iran, constituie principalele amenințări la adresa Suediei din perspectiva operațiunilor de informații.