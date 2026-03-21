Spionajul rusesc a propus „înscenarea unei tentative de asasinat” pentru a-l ajuta pe Viktor Orban la alegerile din Ungaria. Strategia „the Gamechanger”

Ofițeri ai serviciului rusesc de informații externe, SVR, au propus o modalitate de a „modifica fundamental întreaga paradigmă a campaniei electorale” din Ungaria, prin „înscenarea unei tentative de asasinat asupra lui Viktor Orban”, în contextul alegerilor parlamentare din 12 aprilie, conform unui raport intern al SVR, obținut și autentificat de un serviciu european de informații și analizat de The Washington Post.

Strategia propusă pentru a-l sprijini pe premierul ungar Viktor Orban în perspectiva alegerilor din Ungaria a fost denumită „the Gamechanger” (care schimbă jocul). Potrivit Reuters, Orban și partidul său, Fidesz, se află în majoritatea sondajelor în spatele lui Peter Magyar, un fost apropiat al guvernului, devenit între timp principalul opozant, și al formațiunii sale, Tisza.

„Un astfel de incident va schimba percepția asupra campaniei din domeniul rațional al chestiunilor socio-economice în unul emoțional, unde temele cheie vor deveni securitatea statului și stabilitatea, și apărarea sistemului politic”, au scris ofițerii într-un raport pregătit pentru principala unitate a SVR pentru operațiuni de influență politică, Directoratul MS, sau Departamentul Măsuri Active.

SVR: Majoritatea cetățenilor „sunt nemulțumiți” de situația din Ungaria

Nu au existat atacuri fizice asupra lui Viktor Orban, însă simpla sugestie de a înscena o tentativă de asasinat arată cât de mare este miza pentru Moscova la alegerile din Ungaria, unde popularitatea premierului, care se confruntă cu probleme economice, șocul prețurilor la energie și un rival văzut drept o alternativă viabilă, este în scădere.

„Majoritatea (52,3%) este nemulțumită de starea de fapt din țară”, au scris ofițerii ruși. „Nemulțumirea predomină nu numai în orașe, ci și în zonele rurale (50,8%), unde, în mod tradițional, poziția partidului de guvernământ Fidesz este puternică”, mai menționează raportul SVR.

Rusia nu este singura putere externă care ar putea încerca să îl sprijine pe Viktor Orban în una dintre cele mai dificile curse electorale din cariera sa politică. Șeful diplomației americane, Marco Rubio, a fost la Budapesta în februarie și și-a exprimat public susținerea pentru actualul premier al Ungariei. Vineri, ministrul ungar al afacerilor externe a spus că și vicepreședintele Statelor Unite, JD Vance, urmează să efectueze o vizită în țară.

Spre deosebire de SUA, intervenția Rusiei ar putea fi mai directă. Unii oficiali din Occident spun că Moscova este hotărâtă să îl ajute pe Viktor Orban să rămână la putere, în condițiile în care premierul ungar a obstrucționat politici cheie ale UE și a acționat ca o punte între Kremlin și conservatorii americani, în speranța de a crea o nouă ordine mondială post-liberală.

Este neclar la ce nivel din guvernul rus a ajuns raportul SVR. Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a respins întrebările adresate de The Post pe tema documentului. „Acesta este încă un exemplu de dezinformare”, a răspuns oficialul rus.

SVR a refuzat să comenteze.

Purtătorul de cuvânt al lui Viktor Orban, Zoltan Kovacs, nu a răspuns solicitării de a comenta raportul SVR, presupusul amestec al Rusiei în alegerile din Ungaria sau relația dintre liderul ungar și Moscova.