Operațiune „fără precedent” în Bahrain: Au fost arestate 41 de persoane acuzate de legături cu Gardienii Revoluției din Iran

Ministerul de Interne din Bahrain a anunțat sâmbătă destructurarea unei organizații acuzate de legături cu Gărzile Revoluției, armata ideologică a Republicii Islamice Iran, precum și arestarea a 41 dintre presupușii săi membri, transmite AFP.

„În conformitate cu anchetele anterioare efectuate de parchet în cazuri de spionaj în favoarea unor entități străine și de simpatie față de agresiunea iraniană, serviciile de securitate au desființat o organizație legată de Gărzile Revoluției”, a transmis Ministerul de Interne într-un comunicat, menționând 41 de arestări.

Autoritățile au „procedat la arestări care vizează unele dintre cele mai importante figuri șiite din țară”, avertizase anterior pe X Sayed Ahmed Alwadaei, de la ONG-ul Bahrain Institute for Rights and Democracy (BIRD) cu sediul la Londra.

Operațiune „fără precedent”

Este vorba de o operațiune „fără precedent, care nu s-a mai produs la o asemenea amploare, nici măcar în plină represiune din 2011”, a afirmat activistul pentru drepturile omului.

În 2011, în contextul Primăverii Arabe, Bahrainul a fost zguduit de o mișcare de protest de amploare. Familia regală a acuzat Teheranul că a instruit și susținut protestatarii cu scopul de a o răsturna, acuzație pe care Republica Islamică a negat-o.

Începând cu 28 februarie, Bahrainul a fost ținta a sute de rachete și drone lansate de Iran, marele său vecin șiit, ca represalii la ofensiva americano-israeliană lansată împotriva Teheranului. Bahrainul găzduiește sediul Flotei a V-a a marinei americane.

Conflictul a reaprins tensiunile în acest mic regat din Golf, condus de o dinastie sunnită, în timp ce o mare parte a populației este șiită și acuză de multă vreme că este marginalizată.

Zeci de persoane au fost arestate pentru că și-au exprimat sprijinul față de Teheran, potrivit Human Rights Watch. Unele au fost condamnate pentru trădare, în timp ce 69 de persoane au fost private de cetățenie.

Joi, trei deputați din Bahrain au fost destituiți din funcție pentru că au contestat un decret regal privind chestiunile legate de cetățenie.