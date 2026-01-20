Sari direct la conținut
Operațiune majoră a poliției portugheze împotriva unui grup de extremă dreapta. Arme confiscate și zeci de persoane reținute

Imagine ilustrativă cu un autovehicul al poliției portugheze. Credit: James Manning, PA Images / Alamy / Profimedia

Poliția portugheză a reținut marți 37 de persoane suspectate că fac parte dintr-un grup de extremă dreapta responsabil de infracțiuni motivate de ură, care are legături cu grupuri internaționale similare, într-o operațiune de amploare în care au fost implicați în jur de 300 de ofițeri, potrivit Reuters.

„Cei reținuți… au promovat ideologia nazistă, inerentă culturii național-socialiste și extremei drepte radicale și violente, acționând din motive rasiste și xenofobe cu scopul de a intimida, persecuta și agresa minoritățile etnice, și anume imigranții”, a declarat Poliția Judiciară a Portugaliei într-un comunicat.

La percheziții au fost găsite arme de diferite tipuri și materiale de propagandă nazistă.

Surse din poliție au spus că grupul în cauză este „1143”, al cărui nume a fost inspirat de anul în care Portugalia a devenit regat. Liderul său, Mario Machado, se află la închisoare după ce a fost condamnat pentru discriminare rasială, discurs instigator la ură și violență conexă.

În iunie, poliția a reținut mai multe persoane suspectate de neonazism, despre care se crede că încercau să creeze o miliție armată ilegală, și a confiscat arme de foc și explozibili.

Organizațiile care militează pentru drepturile omului și-au exprimat de multă vreme îngrijorarea cu privire la intensificarea discursului instigator la ură și înmulțirea atacurilor împotriva imigranților în Portugalia, unde partidul de extremă dreapta și anti-imigrație Chega a devenit anul trecut al doilea cel mai mare grup parlamentar – la 50 de ani de când țara a ieșit de sub dictatura fascistă.

Duminică, liderul Chega, Andre Ventura, s-a clasat pe poziția a 2-a în primul tur al alegerilor prezidențiale din Portugalia, iar în al doilea tur îl va înfrunta pe candidatul socialist Antonio Jose Seguro.

