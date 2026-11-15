Operațiune ucraineană extrem de periculoasă în interiorul „zonei morții” de pe linia frontului. „La început, nu-mi venea să cred”

Pe un frontul ucrainean, unde dronele dominică câmpul de luptă, orice mișcare poate fi fatală, Kievul a început să folosească aparate speciale pentru a salva soldații răniți. O astfel de misiune aproape imposibilă l-a adus înapoi în viață pe Ievguen, un militar rămas blocat două zile în „zona morții”, relatează AFP.

„La început, nu-mi venea să cred”, a povestit Ievguen, un soldat ucrainean, care a rămas blocat două zile pe front, cu piciorul rănit de o mină. În timp ce crede că nu mai are scăpare, un camarad i-a anunțat o soluție neașteptată: o evacuare aeriană cu ajutorul unei drone.

„I-am răspuns: «Glumești? Încerci doar să-mi ridici moralul?»”, a spus militarul ucrainean pentru AFP.

În timpul convalescenței într-un spital ucrainean, el și-a amintit de acea noapte în care a devenit unul dintre primii soldați evacuați cu o dronă-ambulanță.

La aproape cinci ani de la începutul invaziei ruse, dronele domină cerul, iar linia frontului a devenit o „zonă a morții” cu o adâncime de câteva zeci de kilometri, unde cea mai mică mișcare este detectată.

Dronă-ambulanță dezvoltată de o companie ucraineană

În acest spațiu plin de dispozitive explozive, salvarea unui rănit a devenit extrem de periculoasă. Pentru a interveni pe front, compania ucraineană Skyfall a dezvoltat drona Stargate, concepută pentru evacuarea medicală.

Începând de luna trecută, aparatul a efectuat trei misiuni de salvare, printre care și cea a lui Ievguen.

„Mai târziu, spre seară, comandantul companiei m-a sunat și mi-a spus: «Ei bine, ești gata să zbori?»”, și-a amintit combatantul.

Camera integrată a dronei l-a filmat pe Ievguen urcându-se în nacelă, pe o targă acoperită cu un capac, cu arma strânsă la piept.

În aer, el a văzut cum pe lângă el zburau dronele de realimentare și de supraveghere. Însă în ciuda fricii, „nu exista altă opțiune”, a rezumat el.

Cum s-a ajuns la fabricarea Stargate

Într-un hangar secret care seamănă cu un laborator, muncitorii lucrează cu sârguință la structuri mari din fibră de carbon.

„Comandantul brigăzii CODE 9.2 a venit să-l vadă pe fondatorul Skyfall, spunând că au nevoie de o dronă pentru evacuare aeriană”, a explicat pentru AFP purtătorul de cuvânt al companiei, care a solicitat să rămână anonim.

„Un an mai târziu, aveam Stargate”, o inovație născută mai degrabă dintr-o „nevoie operațională” decât dintr-un progres tehnologic.

Până acum, armata ucraineană folosea în principal drone terestre pentru evacuarea răniților, dar acestea sunt limitate la 10 km/h și au dificultăți în a traversa râuri și câmpuri minate.

„De asemenea, sunt ținte ușoare. O misiune poate dura câteva ore”, a punctat purtătorul de cuvânt al Skyfall.

Ce capacități are Stargate și cât costă

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Stargate atinge viteza de 105 km/h și poate transporta până la 150 de kilograme pe o distanță de 30 km. Producătorul spune că prețul pentru acest timp de aparat este de aproximativ 44.560 de euro.

Skyfall a declarat că își propune să producă 1.000 de drone pe lună până la sfârșitul anului 2026. Ministerul Apărării de la Kiev a anunțat la sfârșitul lunii octombrie că lucrează „la implementarea acestei tehnologii”.

Skyfall a publicat imagini cu salvarea unui soldat de pe linia frontului.

Heroes. Ukraine’s StarGate evacuation drone has rescued its sixth wounded soldier from the frontline. A serviceman from the 475th Separate Assault Regiment CODE 9.2 dragged his wounded comrade Serhii to the UAV after an enemy FPV strike left him unable to walk. Mines, difficult terrain and shelling made ground evacuation impossible. Developed by Ukraine’s SkyFall, StarGate can carry up to 150 kg, reach 105 km/h and continue flying despite GPS jamming or lost communications. Serhii is now receiving treatment. #Ukraine — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) November 12, 2026

În spatele aparatului de 400 de kilograme care salvează răniți stau piloți care de obicei mânuiesc telecomanda pentru a transporta provizii sau bombe.

Pilotul care l-a salvat pe Ievguen, care folosește indicativul „KVN”, și-a amintit de prima sa misiune de evacuare.

„Imediat ce l-am recuperat, toată lumea a tăcut. Era doar liniște, o liniște de bibliotecă. De data aceasta, la bord se afla o persoană”, a mărturisit el pentru AFP.

Ce spun soldații despre drona Stargate

Înainte de decolare, au fost detectate mai multe drone rusești încărcate cu explozivi și pilotul ucrainean de drone a amânat de mai multe ori ridicare aparatului de zbor.

După mai multe încercări, drona a decolat și s-a îndreptat spre front cu 100 km/h și la o altitudine de 100 de metri. Bruiajul electronic rusesc a reușit pentru scurt timp să întrerupă legătura pilotului cu drona-ambulanță, însă inteligența artificială a preluat controlul până în momentul în care legătura a fost restabilită.

Evacuarea lui Ievguen a durat aproximativ 15 minute. Este nevoie de mai multe astfel de operațiuni pentru a evalua aparatul, a declarat ofițer dintr-o brigadă de asalt intervievat de AFP, dar începutul „pare promițător”.

KVN vede în acest tip de aparat „un viitor, susținut de tehnologii care îi vor readuce pe soldați la familiile lor”.