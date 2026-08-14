Operațiunea de căutare a turistului britanic dispărut în Bucegi. Au fost găsite un cadavru și actele tânărului. Ce spune Poliția

Un cioban a găsit trupul unui turist în Valea Ciubotea din Munții Bucegi, zonă în care poliția și salvamontiștii derulau deja o operațiune de căutare a unui tânăr britanic care a fost dat dispărut după un viscol, în luna noiembrie a anului trecut.

După ce ciobanul a anunțat autoritățile, au venit în zonă polițiști din Bran, însoțiți de criminalist de la Poliția Codlea.

„În urma verificărilor efectuate, asupra corpului persoanei decedate au fost găsite mai multe documente emise pe numele unui cetățean britanic, de sex masculin, în vârstă de 18 ani.

Primele verificări indică faptul că persoana era semnalată ca fiind dispărută, după ce, în luna noiembrie 2025, s-ar fi rătăcit în zona montană a Munților Bucegi”, a precizat Inspectoratul Județean de Poliție Brașov.

Cazul a fost preluat de un procuror de pe lângă Judecătoria Zărnești urmând ca examinarea medico-legală să stabilească în mod cert identitatea bărbatului, precum și circumstanțele în care a avut loc decesul.

Căutările au reînceput din iunie

Salvamontiștii din Brașov, care au participat la căutările din ultimele zile ale turistului britanic, au venit cu o serie de precizări legate de comunicarea avută cu turistul britanic, în ziua dispariției sale

„Succesiunea coordonatelor disponibile indica faptul că acesta se afla pe traseul turistic marcat cu bandă galbenă, în zona Lacului Țigănești, și se deplasa în direcția Cabanei Mălăiești. Pe baza acestor coordonate, colegul nostru din dispecerat i-a confirmat că se afla pe traseul corect spre Cabana Mălăiești și i-a transmis inclusiv un track al traseului, pentru a-i facilita orientarea. Ce s-a întâmplat ulterior acestei ultime comunicări nu poate fi stabilit, în acest moment”, a precizat Salvamont Brașov.

În seara dispariției, salvatorii montani au ajuns în aproximativ 40 de minute în zona indicată, însă nu l-au găsit pe britanic, dând doar de un rucsac.

„Căutările au continuat ulterior în mod repetat, inclusiv în afara traseelor turistice și în zona în care persoana a fost găsită ulterior, verificată inclusiv la 25 iunie și 1 august. În anumite sectoare se mențineau atunci acumulări de zăpadă, care împiedicau verificarea integrală a terenului, astfel încât nu poate fi exclusă posibilitatea ca persoana să se fi aflat într-o zonă acoperită de zăpadă”, mai precizează sursa citată.

„Când munții vor fi gata să-i dea drumul, îl vom aduce acasă”

Miercuri, echipele de salvamontiști au anunțat că l-au căutat din nou pe tânăr, „la pas, inclusiv în zonele indicate anterior, sub pereții de stâncă, în grote și în sectoarele greu accesibile”, dar fără succes. Familia sa a spus că acceptă că „nu-l va mai vedea, nu-i va mai vorbi și nu-l va mai ține în brațe”, potrivit BBC.

Se crede că studentul Universității din Bristol a pornit din Poiana Brașov spre Bran și a ajuns la Valea Țigănești din Masivul Bucegi, acolo unde a efectuat un apel de urgență pentru a cere ajutor.

Familia lui Smyth, care nu știa că tânărul face această călătorie montană, declara în ianuarie că evenimentele au fost „de o cruzime incredibilă”, dar că trebuie să accepte că l-au pierdut.

„Când munții care l-au luat vor fi gata să îi dea drumul, George va fi găsit și îl vom aduce acasă pentru a ne lua rămas bun”, spunea familia lui.