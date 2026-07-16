Opozantul rus luat în vizor de autorități lansează un nou val de critici la adresa lui Vladimir Putin și spune că Rusia riscă o „catastrofă”

Boris Nadejdin, plasat recent de autoritățile ruse pe lista „agenților străini”, l-a criticat din nou pe Vladimir Putin, miercuri, spunând că politica președintelui rus „este una care duce spre haos și posibil, ferească Dumnezeu, spre o catastrofă”.

Nadejdin a fost descalificat de la alegerile prezidențiale din 2024, dar acum încearcă să candideze la alegerile parlamentare din toamnă. Cunoscut pentru pozițiile sale anti-război, el acuzase autoritățile că încearcă să-i saboteze campania, după ce a fost desemnat „agent străin” și interogat de poliție.

Miercuri, într-un interviu acordat AFP în Dolgoprudnîi, în suburbiile Moscovei, unde locuiește, Boris Nadejdin a criticat politica președintelui Vladimir Putin.

„Trebuie să le spunem oamenilor adevărul, trebuie să spunem că politica cu care Putin conduce țara este una care duce spre haos și posibil, ferească Dumnezeu, spre o catastrofă”, a declarat Nadejdin, citat de Agerpres.

Vineri, politicianul liberal trebuie să se prezinte în fața tribunalului din Dolgoprudnîi, într-un dosar în care este acuzat de „afișarea de simboluri extremiste”. El riscă maximum 15 zile de detenție pentru această infracțiune administrativă, dar nu a exclus posibilitatea unor proceduri penale mai grave.

„Trebuie să faci tot ce îți stă în putere. Dacă ești om politic, ca mine, trebuie să spui adevărul și să încerci să fii ales, pentru ca oamenii să te susțină. Dacă ești un om obișnuit, poți veni la alegeri și să nu votezi Rusia Unită”, a adăugat Nadejdin, făcând referire la partidul prezidențial.

„Acționez întotdeauna exclusiv în cadru legal. Până la capăt. Aceste eforturi trebuie orientate spre o schimbare a puterii în Rusia prin mijloace pașnice”, a continuat opozantul.

Exclus din cursa prezidențială și declarat „agent străin”

Boris Nadejdin, fost membru al Dumei de Stat în perioada 2000-2023, intrase în campanie prezidențială în finalul anului 2023, într-o cursă în care era singurul adversar al lui Vladimir Putin și al războiului din Ucraina, însă autoritățile i-au respins candidatura în februarie 2024, susținând că au găsit nereguli în cele 100.000 de semnături strânse.

Vinerea trecută, el a fost inclus pe lista agenților străini – un termen cu conotații de spionaj pe care Moscova îl aplică persoanelor pe care le consideră implicate în activități anti-ruse.

„Au vrut să se asigure că, Doamne ferește, Nadejdin nu va ajunge în Duma făcând același lucru pe care l-a făcut tot timpul: spunând că războiul trebuie să înceteze, că Rusia are nevoie de o dezvoltare normală și de o revenire la o viață umană normală, în loc de ceea ce se întâmplă acum”, declara Nadejdin pentru Reuters în această săptămână.