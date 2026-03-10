Opoziția explică de ce a susținut propunerea PSD privind amânarea numirilor la Avocatul Poporului și CNCD. Condițiile AUR și Pace 

Numirile pentru opt funcții – cea de Avocatul Poporului, cele șase de la Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării (CNCD) și cea de la Curtea de Conturi – au fost amânate pe termen nedeterminat, la o propunere a PSD. Cererea s-a bucurat de susținerea celor de la AUR și grupului parlamentar Pace-Întâi România, care au explicat, într-un dialog cu HotNews, de ce au votat alături de social-democrați.

Numirea la Avocatul Poporului este așteptată de aproape doi ani, de când mandatul de cinci ani al Renatei Weber a expirat. La CNCD este nevoie de șase noi numiri, pentru că din totalul de 11 membri Consiliul mai are acum în componență doar cinci persoane. La Curtea de Conturi trebuie numită o persoană în funcția de consilier pentru aproximativ șapte luni, până la expirarea mandatului pe care a fost numit inițial Mihai Busuioc, care între timp a devenit judecător CCR.

Deputatul Ștefan Avrămescu, care e și purtătorul de cuvânt al AUR, spune că partidul este nemulțumit pentru că nu a primit asigurări că unul dintre cele șase locuri de la CNCD revine AUR, așa cum ar trebui conform algoritmului parlamentar.

Grupul parlamentar Pace-Întâi România, format la Senat din parlamentari aleși pe listele SOS România și POT, spune că a susținut propunerea PSD deoarece nu acceptă varianta USR pentru funcția de Avocat al Poporului – Roxana Rizoiu.

PSD a cerut, luni seara, într-o ședință online care a avut loc de la ora 20:00, amânarea numirilor la cele trei instituții.

Cerința a venit cu câteva ore înainte ca la Parlament să aibă loc audierile și votul în plen. Audierile erau programate să înceapă marți la ora 9.00, iar votul era programat pentru ora 13.00. Ambele au fost amânate, la propunerea PSD, care a trecut voturile AUR, Pace-Întâi România și al minorităților, conform surselor HotNews.

PNL și USR au votat împotriva propunerii, iar UDMR s-a abținut, conform acelorași surse.

Argumentul PSD pentru cererea de amânare a fost legat de numirea pe care USR vrea să o facă la Avocatul Poporului, în persoana Roxanei Rizoiu.

„Tocmai de asta am amânat, să le dăm timp (n. red.: celor de la USR) să reflecteze, pentru că am spus-o de la început: nu poți să ai dublu limbaj. Pe deoparte să fii contra pensionarilor și pensiilor speciale și pe de altă parte să propui în funcția de Avocat al Poporului o specială, o persoană pensionată la 40 și ceva de ani”, a declarat, luni seară, pentru HotNews, liderul senatorilor PSD, Daniel Zamfir.

Conform protocolului coaliției PSD-PNL-USR-UDMR-Minorități numirea de Avocat al Poporului revine USR.

De ce a decis AUR să voteze propunerea PSD

Contactat marți de HotNews, purtătorul de cuvânt al AUR spune că partidul nu a vrut să blocheze numirea Avocatului Poporului, dar că există neclarități cu privire la numirile la CNCD.

Pentru CNCD, Parlamentul trebuie să facă șase numiri. Conform surselor HotNews, dintre cele șase numiri două revin PSD și câte una pentru PNL, USR, UDMR și AUR.

Ștefan Avrămescu spune însă că partidul său nu a fost concret informat de către partidele de la putere dacă vor putea face sau nu numirea care le revine la CNCD.

Ștefan Avrăescu, pe 3 noiembrie 2025. FOTO: Inquam Photos / Octav Ganea



„Amânarea a fost propusă de cei de la PSD. Noi am susținut ideea de amânare pentru că o dată cu votul pentru Avocatul Poporului era și votul pentru alegerea membrilor la CNCD. Conform algoritmului parlamentar, noi ar trebui să beneficiem de un loc la CNCD. Acum, noi, din partea coaliției de guvernare nu am primit nici măcar o informare, o discuție legată de CNCD. Atunci, am zis că suntem de acord cu această amânare pentru că, ulterior, poate există și această discuție, pe CNCD, să știm și noi ce se va întâmpla”, a declarat, pentru HotNews, Ștefan Avrămescu.

Deputatul AUR spune că „pe noi nu ne interesa neapărat amânarea pentru Avocatul Poporului, pentru că noi avem o propunere care, sincer, în comparație cu doamna Rizoiu, era mult mai potrivită. Noi am propus-o pe Gabriela Baltag, judecător, destul de cunoscută pentru toată activitatea ei”.

Grupul Pace-Întâi România preia argumentul PSD

Senatorul Ninel Peia, ales pe listele SOS România, dar între timp trecut la grupul Pace-Întâi România, a explicat pentru HotNews că din punctul său de vedere „Avocatul Poporului, propus de USR, nu îndeplinește condițiile, nici profesionale, și nici morale, având în vedere că este o doamnă care are o pensie specială”. Un argument similar a avut și PSD.

Ninel Peia, senator al grupului PACE – Întâi România. Foto: Inquam Photos / Sabin Cirstoveanu

Astfel, întrebat de HotNews, dacă susține argumentul social-democraților, Peia a spus: „Nu susțin argumentul PSD, ci este și convingerea mea”.

A răspuns direct cu „da”, când a fost întrebat dacă aceasta e condiția gruplui Pace-Întâi România pentru a vota propunerea USR de Avocat al Poporului, respectiv ca persoana desemnată să nu aibă pensie specială.

Votul a fost amânat pe o perioadă nedeterminată

După decizia de amânare de luni seara, nu e clar în acest moment când vor mai avea loc audierile în comisii și votul pentru funcția de Avocat al Poporului, cei noi șase membri CNCD și pentru o funcție de consilier la Curtea de Conturi rămasă liberă după ce Mihai Busuioc a fost numit, la propunerea PSD, judecător CCR.

„Noi aseară, la BPR (n. red.: Birourile Permanente Reunite ale Parlamentului), am propus ca această amânare să aibă loc doar pentru două săptămâni. Doar că Abrudean (n. red.: Mircea Abrudean, președintele Senatului, PNL) nu a supus la vot și a rămas propunerea de amânare a PSD-ului cu dată nedefinită. Acum ar trebui să se decidă ei între ei când vin cu noua ședință”, a declarat în discuția cu HotNews purtătorul de cuvânt al AUR.

„Ideea e că în mod normal ar trebui să fie mai repede această ședință pentru că vorbim de un mandat la Avocatul Poporului acolo unde actualul avocat are mandatul expirat de aproape doi ani”, a mai spus Ștefan Avrămescu.

Ninel Peia spune că „acest vot s-a amânat până la o dată ulterioară”, dar că va avea loc cu siguranță abia „după aprobarea bugetului de stat”.

„Dacă USR-ul revine la gânduri mai bune și propune un profesionist fără pensie specială la Avocatul Poporului, votăm cu mare drag”, a spus Peia.

USR nu renunță: „PSD a găsit un pretext”

USR nu vrea să renunțe la propunerea pe care a făcut-o deja pentru funcția de Avocat al Poporului, a declarat, marți, pentru HotNews, purtătorul de cuvânt al partidul Cristian Seidler.

„În cadrul coaliției, funcția de avocat al poporului pe algoritm politic revenea unei persoane nominalizate de USR. Și așa au trecut deja peste șase luni de când acest plen comun trebuia să aibă loc. De fapt, au trecut peste doi ani de când Renate Weber este într-un prea lung exercițiu intermediar pe acel rol. Și România merită un Avocat al Poporului care vrea să facă lucruri pentru oameni”, a declarat reprezentantul USR.

Purtătorul de cuvânt al USR spune că nu i se poate reproșa nimic Roxanei Rizoiu: „Și atunci PSD a găsit un pretext pentru a nu se ține de înțelegere”:

„Din păcate pare să fie noul brand politic al PSD, acela de a nu se ține de înțelegere. Chiar ei au nominalizat persoane care sunt beneficiari de pensii speciale. USR a fost mereu împotriva sistemului de pensii speciale instituit de Parlament prin lege, niciodată nu ne-am exprimat împotriva persoanelor care sunt beneficiare, pentru că nu pot să reproșez unei persoane că și-a valorificat dreptul legal pe care îl are”, a explicat Cristian Seidler.