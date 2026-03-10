România TV, două noi amenzi de la CNA. Dispoziţiile audiovizuale încălcate

Consiliul Naţional al Audiovizualului (CNA) a sancţionat marți postul România TV, cu amenzi în cuantum de 10.000 de lei şi 5.000 de lei, pentru încălcarea legislaţiei în domeniu referitoare la necesitatea informării corecte a publicului şi la interzicerea folosirii unui limbaj injurios sau instigării la violenţă.

Potrivit unui comunicat, CNA a analizat în ședința de marţi rapoartele întocmite de Direcţia Monitorizare ca urmare a autosesizării şi a sesizărilor primite şi a decis să aplice următoarele sancţiuni:

– amendă de 10.000 de lei postului România TV, pentru nerespectarea prevederilor art. 82 alin. (1) lit. b) şi 84 din Codul audiovizualului, la difuzarea ediţiilor din 21 şi 22 ianuarie ale emisiunii „Punctul Culminant”.

Printre titlurile afişate de post, CNA a remarcat: „Dezvăluiri bombă din comitetul de acaparare a justiţiei”; „Omul infiltrat de rezişti să facă legile justiţiei”; „Mituieşte Bolojan familiile judecătorilor cu funcţii?”; „Documentul exploziv: banii statului ajung la propagandişti, cu cât e plătită propaganda să atace şi să destabilizeze”.

De asemenea, între afirmaţiile moderatorului s-au numărat: „Vă prezint o listă surprinzătoare care scoate la iveală cât de benefic este să ai o asociaţie în România şi câţi bani pot face doar din impozitul pe venit. Acei 3,5% redirecţionaţi de români prin grija satului. (…) Conform acestei liste, sumele care au ajuns la asociaţii şi fundaţii doar din impozitul pe venit din 2024 sunt impresionante. Printre numele de pe listă găsim instituţii media, precum şi cunoscute oficine ale propagandei rezist”.

– amendă de 5.000 de lei postului România TV pentru emisiunea „România exclusiv” din data de 21 februarie, difuzată fără a fi respectate dispoziţiile art. 43 alin. (5) din Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, conform cărora „Moderatorii, prezentatorii şi realizatorii programelor au obligaţia să nu folosească şi să nu permită invitaţilor să folosească un limbaj injurios sau să instige la violenţă”.

Printre afirmaţiile invitatului Dumitru Pelican s-au regăsit: „Bă, Ilie Sărăcie, bă, eşti cel mai penibil om politic pe care l-a avut România! Te detestă România, te detestă toţi! Du-te, mă, învârtindu-te unde te-o ţine şi unde te-o duce iapa! Acolo să ajungi tu, Ilie Sărăcie! (…) Îl detest, doamnă! Şi îl detestă, românii, doamnă! Este jalnic. Ne-a adus genocid. (…) Băi, trădători de țară și de neam! Băi, pupincuriști! Băi, agenți francezi, oamenii lui Coldea, împușcați-vă că o să vă mănânce românii, bă!”.

Alte sancțiuni CNA

Somaţie publică pentru postul de radio Gold FM, pentru încălcarea dispoziţiilor art. 15 alin. (3) din Codul audiovizualului în cadrul emisiunii „Golden Hour” din 3 noiembrie 2025 (Programele audiovizuale în care se recomandă publicului comportamente inspirate de astrologie, horoscop, numerologie sau altele similare trebuie să fie semnalate la începutul difuzării prin menţiunea: „Informaţiile din acest program nu au bază ştiinţifică!”).

În aceeaşi şedinţă, constatând încălcarea dispoziţiilor art. 3 alin. (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, precum şi a prevederilor art. 43 alin. (5) din Codul audiovizualului, Consiliul a hotărât să emită decizii privind ordinul de a acţiona împotriva conţinutului ilegal pentru materiale postate şi redistribuite pe marile platforme de pe conturile lui Cristian Rizea (ex. spovedanialuirizea, RizeaTV). „Materialele audiovizuale sunt cuprinse într-o serie de rapoarte întocmite de direcţiile de specialitate ca urmare a autosesizării Consiliului”, precizează CNA.

