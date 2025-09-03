Opoziția formată din AUR, POT și SOS va depune cele 4 moțiuni de cenzură miercuri seară, în ultimul moment / De ce își dorește AUR amânarea votului

George Simion, în momentul ședinței în care Guvernul își angajează răspunderea pe pachetul de măsuri fiscale și bugetare pentru limitarea cheltuielilor publice, la Palatul Parlamentului din București, 7 iulie 2025. Inquam Photos George Călin

Opoziția și partidele din coaliția de guvernare au negociat toată ziua de miercuri ca să stabilească un calendar pentru dezbaterea celor 4 moțiuni de cenzură, însă nu au reușit să ajungă la un consens. Până la urmă, opoziția va depune în seara aceasta moținunile, care urmează a fi supuse votului duminică, au confirmat surse politice, pentru HotNews.

Partidele de guvernare își doreau ca votul pe moțiunea de cenzură să aibă loc sâmbătă, ca să fie adoptate cât mai repede cele 5 proiecte de lege pentru care Guvernul și-a asumat răspunderea. Pentru ca acest lucru să se întâmple, moțiunile de cenzură trebuiau depuse miercuri, în prima parte a zilei, pentru ca acestea să fie și citite în plen în aceeași zi.

Cum acest lucru nu s-a întâmplat, iar AUR va depune moțiunile de cenzură abia miercuri seara, conform surselor HotNews, asta înseamnă că nu mai este timp ca moțiunile să fie citite tot miercuri.

Regulamentul prevede că moțiunile se pot dezbate și pot primi un vot la trei zile de la citirea acestora – asta înseamnă că votul va fi duminică, având în vedere că cei din coaliție vor încheierea cât mai rapidă a procedurilor.

Surse politice au declarat pentru HotNews că liderul PSD, Sorin Grindeanu, își dorește ca votul asupra moțiunilor de cenzură să aibă loc duminică.

„Noi ne dorim să fim duminică prezenți la Țebea”

AUR își dorea ca votul pe moțiuni să aibă loc săptămâna viitoare, pentru că duminică parlamentarii AUR își doresc să participe la „Sărbătoarea națională de la Țebea”, unde se află mormântul lui Avram Iancu.

„Am vrut să discutăm, să stabilim un calendar. Noi depunem moțiunea astăzi, până la ora 24:00”, a declarat senatorul AUR Petrișor Peiu miercuri jurnaliștilor prezenți la Parlament.

Întrebat când ar putea fi votul moțiunii, Peiu a spus că „asta nu depinde de noi, noi suntem minoritari în Parlament. Ne-am dorit un dialog, să stabilim un calendar. Puterea nu își dorește acest lucru, adică PSD”.

„Sâmbătă nu mai este posibil votul. Puterea are 70% din voturi, pot stabili ce vor. Birourile Permanente Reunite vor stabili un calendar care va permite și citirea moțiunilor. În mod logic, citirea moțiunilor se va face mâine, dacă ei nu acceptă un calendar. Am luat legătura cu premierul Bolojan, care a fost un om înțelegător, dar cu domnul Grindeanu nu se poate. Domnul Bolojan ne-a spus ce prevede legea și că putem să ne înțelegem asupra unui calendar. Domnul Grindeanu nu vrea”, a declarat Peiu.

„Domul premier a fost înțelegător cu privire la faptul că noi ne dorim să fim duminică prezenți la Țebea”, a precizat senatorul AUR.

George Simion spune că „regimul” face o „nefăcută românilor”

Într-o reacție pe Facebook, președintele AUR George Simion susține că votul asupra moțiunilor de cenzură va avea loc duminică.

„Regimul <<democratic>> face iar o nefăcută de frica românilor: moțiunile de cenzură vor fi votate duminică, nu luni când era normal (și când sunt protestele profesorilor)”, a scris Simion.

Cum se va desfășura votul pe cele patru moțiuni de cenzură. Metoda la care s-a recurs pentru a economisi timp

Nu s-a mai întâmplat niciodată în istoria Parlamentului din România ca în aceeași zi să existe patru voturi asupra a patru moțiuni de cenzură.

Votul pentru o singură moțiune de cenzură durează în mod obișnuit zeci de minute, pentru că trebuie respectați următorii pași:

după dezbaterile pe textul moțiunii și discursurile ținute de parlamentari și reprezentanți ai Guvernului începe votul: fiecare parlamentar (din totalul de 465) este strigat pentru a vota;

dacă un parlamentar este prezent dar nu vrea să voteze se anunță de la tribuna Parlamentului: „Prezent, nu votează”;

parlamentarii care vor să voteze primesc două bile: una albă și una neagră;

pentru a vota, parlamentarii trebuie să introducă cele două bile în urnele din fața lor: „Bila albă introdusă în urna albă şi bila neagră introdusă în urna neagră înseamnă vot pentru, iar bila albă introdusă în urna neagră şi bila neagră introdusă în urna albă înseamnă vot contra. Ambele bile introduse în urna neagră înseamnă abţinere”, conform regulamentului Camerei Deputaților.

după ce este strigată lista celor 465 de parlamentari, se numără voturile și este anunțat rezultatul moțiunii de cenzură.

În cazul celor patru moțiuni de cenzură depuse de AUR, POT și SOS România, procedura de mai sus ar fi trebuit să se repete de patru ori. Pentru a reduce din timp, reprezentanții Parlamentului au decis să unească cele patru moțiuni două câte două, au explicat surse politice pentru HotNews.

Concret, primele două moțiuni de cenzură vor fi dezbătute și votate în același timp. La vot, parlamentarii vor primi patru bile: două negre și două albe, pe care le vor avea de introdus în patru urne: două negre și două albe. Ulterior, procedura se va repeta pentru următoarele două moțiuni de cenzură.