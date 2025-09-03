Fără precedent în politica din România. Patru moțiuni de cenzură împotriva Guvernului vor fi depuse de AUR, POT și SOS în aceeași zi

Opoziția parlamentară formată din partidele AUR, POT și SOS România a decis să depună moțiuni de cenzură pentru toate cele patru proiecte de lege pe care și-a asumat luni răspunderea în Parlament Guvernul Ilie Bolojan, mai puțin pe proiectul privind pensiile magistraților. Cele patru moțiuni de cenzură vor fi depuse miercuri, conform unor surse politice cu care HotNews a discutat.

Odată depuse în Parlament, cele patru moțiuni de cenzură – instrumentul prin care Parlamentul poate da jos Guvernul – trebuie prezentate, adică citite, în plenul unei ședințe comune a Camerei Deputaților și Senatului.

Miercuri dimineață, AUR încă mai strânge semnăturile necesare pentru depunerea celor patru moțiuni. Este nevoie de 116 semnături. Pe lângă parlamentarii AUR, POT și SOS, și o parte dintre cei neafiliați au semnat până acum cele patru moțiuni.

„Moţiunea de cenzură se dezbate după trei zile de la data când a fost prezentată în şedinţa comună a celor două Camere”, conform Constituției.

Așadar, dacă textele celor patru moțiuni vor fi citite miercuri, în aceeași zi în care au fost și depuse, dezbaterea și votul asupra acestora va avea loc sâmbătă. Anterior, surse politice au declarat pentru HotNews că cel mai probabil votul va avea loc sâmbătă.

Fără precedent: patru moțiuni de cenzură într-o singură zi

Opoziția formată din AUR, POT și SOS poate depune patru moțiuni de cenzură – o chestiune fără precedent în Parlamentul României – pentru că în Constituție este precizat că parlamentarii au acest drept pentru fiecare proiect de lege pe care Guvernul își angajează răspunderea, în acest caz cinci. AUR a anunțat de luni că va depune patru moțiuni de cenzură, pentru că nu se opune proiectului privind pensiile magistraților.

„Guvernul este demis dacă o moţiune de cenzură, depusă în termen de 3 zile de la prezentarea programului, a declaraţiei de politică generală sau a proiectului de lege, a fost votată”, se precizează în Constituție.

O premieră a fost și asumarea în aceeași zi de către Guvern pe cinci proiecte de lege. Anterior, Guvernul Emil Boc și-a asumat răspunderea pe trei proiecte de lege în aceeași zi, în 15 septembrie 2009.

Cum se va desfășura votul pe cele patru moțiuni de cenzură. Metoda la care s-a recurs pentru a economisi timp

Nu s-a mai întâmplat niciodată în istoria Parlamentului din România ca în aceeași zi să existe patru voturi asupra a patru moțiuni de cenzură.

Votul pentru o singură moțiune de cenzură durează în mod obișnuit zeci de minute, pentru că trebuie respectați următorii pași:

după dezbaterile pe textul moțiunii și discursurile ținute de parlamentari și reprezentanți ai Guvernului începe votul: fiecare parlamentar (din totalul de 465) este strigat pentru a vota;

dacă un parlamentar este prezent dar nu vrea să voteze se anunță de la tribuna Parlamentului: „Prezent, nu votează”;

parlamentarii care vor să voteze primesc două bile: una albă și una neagră;

pentru a vota, parlamentarii trebuie să introducă cele două bile în urnele din fața lor: „Bila albă introdusă în urna albă şi bila neagră introdusă în urna neagră înseamnă vot pentru, iar bila albă introdusă în urna neagră şi bila neagră introdusă în urna albă înseamnă vot contra. Ambele bile introduse în urna neagră înseamnă abţinere”, conform regulamentului Camerei Deputaților.

după ce este strigată lista celor 465 de parlamentari, se numără voturile și este anunțat rezultatul moțiunii de cenzură.

În cazul celor patru moțiuni de cenzură depuse de AUR, POT și SOS România, procedura de mai sus ar fi trebuit să se repete de patru ori. Pentru a reduce din timp, reprezentanții Parlamentului au decis să unească cele patru moțiuni două câte două, au explicat surse politice pentru HotNews.

Concret, primele două moțiuni de cenzură vor fi dezbătute și votate în același timp. La vot, parlamentarii vor primi patru bile: două negre și două albe, pe care le vor avea de introdus în patru urne: două negre și două albe. Ulterior, procedura se va repeta pentru următoarele două moțiuni de cenzură.

Opoziția are nevoie de 233 de voturi ca să dea jos Guvernul Bolojan

Pentru a determina căderea Guvernului Bolojan, moțiunea de cenzură trebuie să fie votată de jumătate plus unu de parlamentari, adică 233 de voturi din 465.

Astfel, aritmetica parlamentară indică faptul că moțiunile de cenzură au șanse minime să treacă, în condițiile în care cele patru partide din coaliție au o majoritate clară, după cum urmează:

PSD – 131 parlamentari (93 deputați și 38 senatori);

PNL – 72 parlamentari (50 deputați și 22 senatori);

USR – 59 parlamentari (40 deputați și 19 senatori);

UDMR – 32 parlamentari (22 deputați și 10 senatori).

În total, cele patru partide au o majoritate de 294 de parlamentari, la care se adaugă 17 deputați din grupul minorităților naționale, grup care susține Guvernul în Parlament.

Cele trei partide de opoziție au un număr de voturi mult mai redus: