Opriți războiul! Americanii au o directivă clară pentru noul Congres dominat de democrați după alegeri. Ce arată cel mai nou sondaj

Americanii vor oprirea războiului din Iran și abrogarea taxelor vamale care le majorează prețurile, dar cer și compromis între cele două partide, se opun punerii sub acuzare a lui Trump și semnalează că nu au o părere foarte bună nici despre republicani, nici despre democrați.

Un nou sondaj realizat de Reuters/Ipsos arată că majoritatea americanilor doresc ca noul Congres al SUA, cu majoritate democrată, să ia măsuri pentru a pune capăt războiului cu Iranul și pentru a abroga taxele vamale instituite de președintele Donald Trump.

Ambele politici ale președintelui Trump au generat o creștere a prețurilor în SUA.

Sondajul, care a durat patru zile și s-a încheiat luni, a arătat că 71% dintre americani – inclusiv 93% dintre democrați și 51% dintre republicani – doresc ca Congresul SUA să adopte o lege care să pună capăt conflictului cu Iranul, declanșat de Trump alături de aliatul SUA, Israelul, în luna februarie.

O proporție mai mică, dar totuși semnificativă, dintre respondenți – 62% – a declarat că ar susține o inițiativă de abrogare a taxelor vamale la import instituite de administrația Trump.

Cererile americanilor coincid cu prioritățile democraților

Războiul cu Iranul a determinat o creștere bruscă a prețurilor la carburanți, agravând inflația deja alimentată de noile taxe pe care Trump le-a impus asupra a sute de produse importate.

Trump a apărat războiul, considerându-l necesar pentru a împiedica Iranul să dobândească o armă nucleară. Taxele, a afirmat el, vor stimula industria americană, protejând-o de importurile ieftine.

Liderii Partidului Democrat s-au angajat să abordeze problemele legate de costul vieții și afirmă că vor încerca să impună încetarea războiului SUA cu Iranul.

Mulți membri ai partidului s-au angajat, de asemenea, să pună capăt taxelor impuse de Trump.

Se cere o colaborare între partide

O mare majoritate a cetățenilor din ambele partide politice a afirmat că este important ca Trump să depună eforturi pentru a colabora cu democrații și ca liderii democrați din noul Congres să încerce să colaboreze cu președintele.

Nouă din zece respondenți au declarat că problemele legate de costul vieții ar trebui să constituie o prioritate pentru Congres în primele 100 de zile.

O proporție mai mică a dorit ca accentul să fie pus pe chestiuni precum reglementarea inteligenței artificiale, reforma imigrației și schimbările climatice.

Cei mai mulți americani nu vor punerea sub acuzare a lui Trump

Cu toate acestea, mulți americani par îngrijorați că democrații își vor folosi noua putere pentru a iniția proceduri legale împotriva lui Trump.

Aproximativ 42% dintre respondenți au afirmat că ar fi „rău pentru țară” dacă noul Congres ar încerca să-l pună sub acuzare pe Trump, comparativ cu 33% care au spus că ar fi bine pentru țară. Restul nu erau siguri sau nu au răspuns la întrebare.

Democrații din Congres sunt divizați cu privire la modul de reducere a costurilor din domeniul sănătății și, de asemenea, nu sunt de acord asupra anchetelor cu care să-l vizeze pe Trump, inclusiv dacă să-l pună sub acuzare pe președinte sau pe membrii cabinetului său.

Pete Hegseth ar urma totuși să facă deja obiectul unui vot de punere sub acuzare în Camera Reprezentanților în această săptămână, în urma unei inițiative a unui parlamentar republican.

Trump a declarat după alegeri că „probabil” se va înțelege cu democrații, dar l-a promovat ulterior pe Stephen Miller, un consilier controversat care a calificat Partidul Democrat drept un grup extremist intern, în funcția de nou șef de cabinet al Casei Albe.

Republicanii nu se bucură de popularitate. Dar nici democrații

Deși sondajul a arătat că rata de aprobare a lui Trump se situează aproape de cel mai scăzut nivel din cariera sa politică, la 32%, acesta a evidențiat totodată că nici democrații nu se bucură de o popularitate deosebită.

Aproximativ 45% dintre americani au o părere favorabilă despre democrați, în timp ce 51% au o părere nefavorabilă. Aproximativ 35% au o părere favorabilă despre republicani, iar 60% îi privesc nefavorabil.

Întrebați care partid are o abordare mai bună în ceea ce privește reglementarea inteligenței artificiale – o chestiune care ar putea deveni importantă pentru Congres în lunile următoare –, 28% au ales democrații și 20% au ales republicanii, în timp ce restul au declarat că nu sunt siguri sau că niciunul dintre cele două partide nu este mai bun.

Sondajul Reuters/Ipsos, realizat online la nivel național, a cuprins răspunsurile a 1.705 de adulți din SUA și a avut o marjă de eroare de aproximativ 2 puncte procentuale.