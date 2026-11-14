Opțiunea lui Trump în privința Iranului, în ciuda presiunilor israeliene. Președintele SUA s-a consultat cu doi lideri mondiali

Președintele american Donald Trump le-a spus consilierilor săi de rang înalt că s-ar putea să nu mai atace Iranul dacă nu vor exista provocări din partea Teheranului sau a rebelilor Houthi din Yemen, au declarat pentru Reuters trei persoane familiarizate cu subiectul.

Foști și actuali oficiali spun că Trump, care a oscilat între amenințări cu escaladarea războiului și reducerea treptată a ostilităților, nu pare să se fi hotărât în privința modului în care să rezolve conflictul împotriva Iranului, pe care SUA și Israel l-au lansat în februarie.

Potrivit unui oficial american, oficiali israelieni au continuat să facă lobby pe lângă administrație pentru o nouă campanie militară.

Cu toate acestea, în cadrul întâlnirilor cu consilierii săi pentru securitate națională și după o serie de briefinguri ale serviciilor de informații, Trump a spus că ia în considerare să se abțină de la noi lovituri, au afirmat sursele, sub condiția anonimatului.

În plus, președintele american a dat semne că înțelege poziția aliaților din regiune care i-au cerut să nu revină la un război pe scară largă.

„Aș putea să-l închei imediat, dar la cererea națiunilor pe care caut să le protejez, o facem pe un drum puțin mai lung, puțin mai civilizat”, i-a spus Trump joi comentatorului sportiv Stephen A. Smith.

Războiul împotriva Iranului s-a dovedit a fi nepopular în rândul electoratului american, care i-a preferat pe democrați la alegerile intermediare din 3 noiembrie. Adversarii politici ai președintelui republican al SUA urmează să preia controlul asupra Congresului din ianuarie.

Discuții cu liderii Arabiei Saudite și Turciei

În ultimele două săptămâni, în cadrul unor convorbiri telefonice, Trump le-a cerut părerea prințului moștenitor saudit Mohammed bin Salman și președintelui turc Tayyip Erdogan, iar cei doi l-au îndemnat să nu reia atacurile asupra Iranului, potrivit unui înalt oficial american și unei alte persoane familiarizate cu subiectul. Sursele au adăugat că Trump nu și-a luat niciun angajament, nici într-un sens, nici în altul.

Pe 31 octombrie, Donald Trump i-a spus lui Mohammed bin Salman că intenționează să atace Iranul după alegeri, însă prințul saudit l-a îndemnat să amâne, argumentând că sancțiunile economice împotriva Iranului dau rezultate, au spus două persoane familiarizate cu discuția.

Între Trump și Erdogan au avut loc trei discuții începând din 28 octombrie, conform președinției turce.

Forțele americane, gata de escaladare dacă va fi necesar

Armata americană este pregătită să escaladeze dacă va fi nevoie, au spus alte trei persoane familiarizate cu planificarea SUA.

Un al treilea portavion va intra în Orientul Mijlociu în zilele următoare și, deși este planificat să îl înlocuiască pe unul dintre cele două deja prezente acolo, ar putea rămâne toate trei dacă va fi necesar, potrivit surselor.

Doi oficiali americani au spus că, conform evaluărilor făcute de serviciile secrete ale SUA, o reluare a atacurilor asupra Iranului nu ar schimba semnificativ cerințele Teheranului la negocieri.

Trump a fost informat și cu privire la stocurile de armament ale SUA, iar unele dintre ele s-au redus la niveluri îngrijorătoare, au spus cele două persoane familiarizate cu briefingurile serviciilor de informații.