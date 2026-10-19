Ora de iarnă 2026. Când se dau ceasurile înapoi cu o oră

România trece la ora de iarnă 2026 în ultimul weekend din octombrie, adică în weekendul următor, când ceasurile se dau înapoi cu o oră. Ora 4.00 devine ora 3.00.

Ora se schimbă de două ori pe an în România: în martie și octombrie.

Anul acesta, România trece la ora oficială „de iarnă”, în noaptea de sâmbătă spre duminică, adică 24-25 octombrie, când ora 4.00 devine ora 3.00, ceea ce va face ca ziua de 25 octombrie să fie cea mai lungă din acest an, fiindcă va avea 25 de ore.

Parlamentul European a decis în martie 2019 renunţarea la schimbarea orei, măsură care urma să intre în vigoare din 2021, decizia trebuind însă confirmată şi de Parlamentele naţionale.

Ţările europene au introdus dispoziţiile privind orarul de vară în secolul trecut, pentru a economisi energie.

În România, ora de vară a fost introdusă pentru prima dată în 1932, între 22 mai şi 2 octombrie.