Ora de iarnă 2026. Noaptea trecută, ceasurile s-au dat înapoi. Am dormit o oră mai mult

România a trecut la ora de iarnă 2026 în noaptea de 24 spre 25 octombrie, când ceasurile s-au dat înapoi cu o oră. Ora 4.00 a devenit 3.00 și am dormit, cel puțin teoretic, cu o oră mai mult.

România a trecut la ora oficială „de iarnă”, în noaptea de sâmbătă spre duminică, ceea ce face ca ziua de 25 octombrie să fie cea mai lungă din acest an, fiindcă are 25 de ore.

Trecerea la ora de iarnă aduce mai multă lumină dimineața, cel puțin o perioadă, în timp ce seara se va întuneca mai repede.

Ora se schimbă de două ori pe an în România: în martie și octombrie.

Următoarea schimbare a orei este programată pentru primăvara anului 2027. În ultima duminică din martie, România va reveni la ora de vară, iar ceasurile vor fi date înainte cu o oră, în noaptea de sâmbătă, 27 martie, spre duminică, 28 martie

Parlamentul European a decis în martie 2019 renunţarea la schimbarea orei, măsură care urma să intre în vigoare din 2021, decizia trebuind însă confirmată şi de Parlamentele naţionale.

Ţările europene au introdus dispoziţiile privind orarul de vară în secolul trecut, pentru a economisi energie.

Ce s-a întâmplat cu trenurile

Trenurile de călători aflate deja în circulație după ora 04:00 (ora de vară) au oprit în stațiile din parcurs stabilite și au staționat până la ora de plecare prevăzută în noul orar (ora Europei Orientale). De asemenea, trenurile care mai aveau de parcurs o distanță scurtă până la stația finală și-au continuat mersul până la destinație, potrivit CFR Călători.

Având în vedere că și în țările vecine cu România trecerea de la ora de vară la ora oficială a Europei Orientale se face în aceeași zi, 25 octombrie 2026, trenurile internaționale circulă, între stațiile de frontieră, conform orarului din Mersul Trenurilor în vigoare.