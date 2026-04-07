Orașul care nu vrea să interzică sălile de jocuri de noroc. Care sunt măsurile alternative propuse

După ce Guvernul a permis primăriilor să decidă singure dacă autorizează sau nu funcționarea sălilor de jocuri de noroc sau caselor de pariuri, mai multe municipalități au anunțat închiderea lor. În schimb, primăria Caracal intenționează să permită în continuare funcționarea lor, dar cu restricții suplimentare.

Primăria Caracal propune, într-un proiect aflat de marţi în procedura de transparenţă, taxarea anuală cu câte 1.500 lei/metru pătrat a fiecărei săli de jocuri de noroc în vederea autorizării, informează Agerpres.

Restricții suplimentare pentru operatori

Totodată, se prevede adaptarea faţadelor sălilor de jocuri de noroc la arhitectura zonei şi interzicerea luminilor decorative pe acestea. Afişajul exterior trebuie să fie limitat la denumirea operatorului şi la un simbol de identificare. Se va interzice expunerea de imagini sugestive privind câştiguri, premii sau stiluri de viaţă asociate jocurilor de noroc.

Deschiderea procedurii de transparenţă decizională a proiectului referitor la autorizaţia de funcţionare locală pentru sălile de jocuri de noroc, în municipiul Caracal, a fost anunţată marţi de primarul Ion Doldurea.

Pentru proiectul menţionat, propuneri, sugestii şi opinii se pot înainta către municipalitate până pe 17 aprilie.

Conform regulamentului propus prin proiect, pentru sălile de jocuri de noroc ce funcţionează în spaţii situate în blocuri de locuinţe este necesar acordul proprietarilor imobilelor din imediata vecinătate.

În referatul proiectului se menţionează că în municipiul Caracal sunt 15 operatori economici care desfăşoară activităţi de jocuri de noroc în 25 de săli, inclusiv în unităţi aparţinând Loteriei Naţionale. În aceste săli lucrează în total 115 salariaţi.

Cum s-a modificat legea

În judeţul Olt, municipiul reşedinţă Slatina a interzis jocurile de noroc cu excepţia celor de tip loto operate de Loteria Naţională. Slatina a fost primul municipiu din ţară care a luat o astfel de decizie.

Până la începutul anului, legea obliga companiile care desfășoară activități din domeniul jocurilor de noroc să obțină o autorizație națională. Printr-o ordonanță de urgență adoptată în 24 februarie, Guvernul a introdus, pe lângă autorizația națională, obligativitatea unei autorizații de funcționare de la autoritatea administrației publice locale pe raza căreia își desfășoară activitatea.

De atunci, mai mulți primari, cum ar fi cei din Slatina, Brăila, Ploiești, Iași sau Bacău au anunțat că vor interzice jocurile de noroc la ei în oraș.