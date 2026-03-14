Primul oraș din România care a interzis complet jocurile de noroc!

Consiliul Local din Slatina a aprobat, vineri, într-o ședință extraordinară, un proiect inițiat de primarul Mario De Mezzo, prin care sunt interzise jocurile de noroc și pariuri sportive în municipiu, cu excepția celor de tip loto organizate de Loteria Română.

Slatina devine astfel primul municipiu din România care adoptă o astfel de măsură.

În următorul an, aproximativ 70 de săli de jocuri de noroc și circa 20 de agenții de pariuri din oraș vor dispărea treptat, pe măsură ce autorizațiile actuale de funcționare expiră și nu vor mai fi reînnoite.

Decizia nu a fost adoptată fără controverse. În timpul ședinței Consiliului Local, zeci de angajați și reprezentanți ai sălilor de jocuri au protestat și au cerut menținerea activității, invocând riscul pierderii locurilor de muncă. Cu toate acestea, proiectul a fost aprobat de aleșii locali.

Primarul Mario De Mezzo a explicat că perioada de tranziție, de până la un an, a fost gândită pentru a oferi predictibilitate operatorilor și angajaților din domeniu, astfel încât aceștia să aibă timp să își găsească alte locuri de muncă.

