Orașul care se apropie de București la prețurile locuințelor, punând presiune pe supremația Clujului

În România, prețul mediu cerut de proprietari și dezvoltatori pentru apartamentele scoase la vânzare a crescut în ultimul an cu 14%. Într-unele dintre marile orașe din țară scumpirile au fost, însă, chiar mai accentuate.

Craiova, surpriza anului 2025 în imobiliare

Potrivit Indicelui Imobiliare.ro – instrument care monitorizează de peste 15 ani evoluția pieței rezidențiale din principalele orașe, prin intermediul celei mai extinse baze de date din țară – cea mai semnificativă majorare a prețurilor a putut fi observată în Craiova.

Discutăm despre un avans cu 21%, care a propulsat orașul pe locul al patrulea în topul celor mai scumpe din țară. Cu un preț mediu solicitat cumpărătorilor de 2.095 euro/mp util, Craiova se află, în prezent, la mică distanță de București.

„Craiova se afirmă tot mai clar ca un pol emergent pe harta imobiliară a României, un oraș secundar care traversează astăzi o fază de dezvoltare accelerată. Prețurile locuințelor au crescut constant, reflectând cererea tot mai ridicată și interesul de investiție. Alături de Sibiu și Oradea, Craiova demonstrează că orașele secundare pot oferi stabilitate, creștere și dezvoltare”, a declarat Daniel Crainic, director de marketing Imobiliare.ro.

5.000 euro/mp în cel mai scump cartier bucureștean

Și în Capitală s-au putut observa scumpiri semnificative pe parcursul acestui an. În medie, prețul solicitat de către proprietari și dezvoltatori cumpărătorilor a crescut cu circa 17%, acesta fiind al doilea cel mai mare avans înregistrată în 12 luni la nivel național.

Chiar dacă media pieței locale se învârte în jurul valorii de 2.178 euro/mp util, există în continuare diferențe majore de preț între cele mai ieftine și cele mai scumpe cartiere bucureștene. Apartamentele din Ferentari rămân cele mai ieftine din Capitală, cumpărătorii achitând sub 1.100 euro/mp util pentru a le achiziționa, în timp ce locuințele situate în zona Aviatorilor au ajuns să fie cele mai scumpe, fiind scoase pe piață în 2025 cu un preț mediu ce s-a apropiat de pragul de 5.000 euro/mp util.

Ploiești, avans important al prețurilor în 2025

O altă evoluție spectaculoasă a putut fi observată în ultimul an și în Ploiești. Prețul mediu solicitat cumpărătorilor pentru apartamentele scoase la vânzare a crescut cu 14% și a ajuns la valoarea de 1.333 euro/mp util. Orașul rămâne, însă, cel mai ieftin centru urban secundar monitorizat de Indicele Imobiliare.ro.

Constanța, al cincilea cel mai scump oraș

Pe locul al patrulea în topul celor mai semnificative scumpiri înregistrate în ultimele 12 luni pe piața rezidențială întâlnim Constanța. Aici, prețurile apartamentelor s-au apreciat cu 13% până la 1.930 euro/mp util.

Orașul de pe litoral ocupă locul al cincilea în clasamentul celor mai scumpe pentru cumpărătorii de locuințe, fiind depășit de Cluj-Napoca, Brașov, București și Craiova.

Timișoara și Iași, cele mai accesibile mari orașe din țară

Un avans cu 12% a putut fi observat în Iași și în Timișoara. Aceste două orașe sunt și cele mai accesibile centre urbane majore din țară pentru românii interesați de realizarea achizițiilor imobiliare.

Prețul mediu solicitat pentru apartamente a ajuns la 1.896 euro/mp util în Capitala Moldovei și la 1.857 euro/mp util în orașul de pe Bega.

Ritm de creștere similar în Sibiu și Cluj-Napoca

Apartamentele s-au scumpit cu 11% în Sibiu, până la 1.927 euro/mp util. Orașul a ajuns să se plaseze, astfel, pe locul al șaselea în topul celor mai scumpe din țară, depășind Iași și Timișoara. Perspectivele sale de dezvoltare sunt unele extrem de favorabile în următorii ani, acesta atrăgând atenția unor nume mari din real estate. Un avantaj suplimentar îl reprezintă pentru imobiliarele locale autostrada care va lega, în curând, Capitala de Sibiu.

În cel mai scump oraș din țară prețurile s-au apreciat în ultimul an într-un ritm similar cu cele din Sibiu. Cumpărătorii din Cluj-Napoca achită, în medie, 3.207 euro/mp util pentru a achiziționa un apartament. Avansul mai lent este de înțeles, celelalte orașe mari din țară luptând în 2025 pentru a micșora diferența față de liderul pieței.

Prețuri cu 10% mai mari în Oradea și Brașov

O creștere cu 10% a prețului mediu solicitat pentru apartamentele scoase la vânzare a putut fi observată și în Oradea. Orașul rămâne o alternativă mai accesibilă pentru cei care vor să facă o achiziție imobiliară într-un centru urban major din vestul țării. Proprietarii și dezvoltatorii au ajuns să scoată în piață apartamente cu un preț mediu apropiat de borna de 1.800 euro/mp util.

Un avans similar a putut fi observat și în Brașov. Orașul de la poalele Tâmpei își păstrează poziția secundă în topul celor mai scumpe din țară, cu un preț mediu solicitat cumpărătorilor de 2.223 euro/mp util în cazul apartamentelor. În cazul proprietăților noi, costurile de achiziție sunt însă mai mari, depășind pragul de 2.600 euro/mp util.