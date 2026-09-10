Orașul oferit drept exemplu de primarul Capitalei: „Vă spun că suntem încă departe”

Ciprian Ciucu a lăudat „ordinea” pe care a observat-o la Maastricht, în Țările de Jos, unde a fost într-o vizită de două zile pentru o ședință a Comitetului Regiunilor.

Primarul Capitalei României consideră că într-un oraș ca Maastricht „regulile sunt clare și simple”, iar „oamenii nu sunt într-o permanentă cursă să le încalce”.

„De fiecare dată când ajung într-una dintre țările acestea așezate, ceea ce îmi place cel mai mult este ordinea. Regulile sunt clare și simple, oamenii nu sunt într-o permanentă cursă să le încalce, sa obțină un mic avantaj oarecare şi efemer pentru ei, chiar dacă ceilalți vor fi afectați de confortul lor de moment”, a scris Ciprian Ciucu, joi seară, pe Facebook.

„Nimeni nu-și pune problema să parcheze pe spațiul verde, să depoziteze gunoiul la vreun colț de stradă fară să-l vadă cineva, să dea muzica tare la vreo terasă/restaurant, sau orice altceva care să nu fie la locul lui”, a continuat edilul.

O problemă ce ține de respect, spune Ciprian Ciucu

Primarul Capitalei este de părere că, aici, problema „este mai adâncă și ține de fiecare dintre noi”.

„Este vorba despre respectul pe care ni-l datorăm unii altora, respectul pe care i-l datorăm orașului în care trăim și banilor publici cheltuiți”, a adăugat liberalul.

Din acest punct de vedere, crede Ciprian Ciucu, „suntem încă departe” de societățile occidentale.

„Se poate să vă supărați pe mine, să vă ofuscați, dar cum eu primesc de la unii dintre dumneavoastră zilnic sute și sute de critici, măcar o dată, ca primar, că de aceea m-ați ales, să fac treabă, nu să vă cânt în strună, vă spun că suntem încă departe. Mai avem până să ajungem la cultura civică, responsabilitatea și respectul societăților așezate din Occident. Destul de mult”, a mai spus Ciprian Ciucu.

„Va fi vreodată, oare, Bucureștiul un oraș cu adevărat european?”

Ciprian Ciucu a făcut aluzie și la proiectul AUR care introduce, printre altele, amenzi de până la 10.000 de lei pentru oficialii care refuză să sărute tricolorul de Ziua Drapelului Național.

„Voi face tot ce ține de mine în acești ani pentru a impune respectarea regulilor. Desi, acest lucru, ar trebui să vină din fiecare dintre noi, nu să ne fie impus. Aşa cum săruți drapelul pentru că așa simți că vrei să te manifești, nu pentru că îți iei amendă”, a spus Ciucu.

Primarul Capitalei a sugerat că Bucureștiul nu este deocamdată „un oraș cu adevărat european”.

„Va fi vreodată, oare, Bucureștiul un oraș cu adevărat european? Mă ajutați să-l europenizăm? Sau doar tot vom sta și ne vom plânge şi lamenta că sunt șantiere, că aia nu merge, că cealaltă ar trebui altfel…?”, a mai afirmat Ciprian Ciucu.

FOTO: Olha Rohulya | Dreamstime.com