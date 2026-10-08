Orban: Luca Niculescu este „premierul nimănui”. Nicușor Dan trebuia să-l pună pe Grindeanu din prima

„Nicușor Dan din nou a desemnat pe cineva care nu reprezintă pe nimeni, nu are un sprijin clar, asumat, transparent”, a declarat fostul premier și consilier prezidențial Ludovic Orban despre premierul desemnat.

„Eu nu consider desemnarea lui Luca Niculescu o desemnare potrivită. În orice democrație din lumea civilizată premierul și Guvernul trebuie să țină cont de votul popular exprimat de cetățeni”, a spus, joi, fostul premier la Digi24.

Orban a mai afirmat că „Luca Niculescu este premierul nimănui, scos de Nicușor Dan ca un iepure din bagheta magică”.

Și în luna iunie, când Nicușor Dan l-a desemnat pe Adrian Veștea, Orban a avut o reacție dură. Atunci, el l-a catalogat pe Veștea drept „premierul nimănui” și l-a acuzat pe președintele Dan de colaborare cu PSD.

Fostul premier a mai spus că „în momentul în care PSD a decis în mod iresponsabil, într-un moment de cumpănă pentru România, să facă praf coaliția de guvernare, singura care avea o certaină, se puteau accepta compromisuri în coaliție, practic guvernarea e foarte dificilă”.

„PSD e un fel de AUR sau AUR e un fel de PSD care nu a fost niciodată la guvernare, sunt pe aceeași gândire politică, dar nu vor să își asume o colaborare”, a adăugat el. Orban a continuat: „PSD nu a avut nicio jenă să se alieze cu AUR și să depună o moțiune de cenzură comună. Atât PSD, cât și AUR, și-au pus palma în fund și s-au ascuns în boscheți”.

Orban este de părere că „nu e vorba de soluție economică, cât de o guvernare care să poată funcționa”, iar Guvernul Niculescu nu va avea un sprijin politic real.

„Luca Niculescu chiar dacă primește voturile de învestire, nici el și nici miniștrii lui nu o să aibă vreo răspundere și niciun partid nu va susține actul de guvernare. PSD se va amplasa în opoziție de a doua zi, se va desolidariza de orice măsură și o să joace rolul partidului de opoziție și guvernul nu va avea capacitatea să pună în practică programul de guvernare”, a adăugat Ludovic Orban.

„Trebuia să îl pună pe Grindeanu premier din prima”

„Absurditatea gândirii politice a președintelui Nicușor Dan s-a transmis în trei desemnări, fără cap, fără coadă. El trebuia să îl pună pe Grindeanu premier din prima”, a declarat fostul premier.

Fostul premier a spus că Sorin Grindeanu ar fi acceptat „de formă” să fie un potențial candidat al partidului la funcția de premier, după ce a fost pus în situația de a-și asuma responsabilitatea guvernării.

„E adevărat că Grindeanu numai când a văzut că e criticat că nu-și asumă răspundere a guvernării a acceptat așa de formă ca să fie potențial candidat al partidului la funcția de prim-ministru, dar de fapt nu-și dorește și Nicușor Dan l-a protejat. E la înțelegere cu Grindeanu”, a adăugat el.

„De-aia nu l-a desemnat pe Grindeanu, pentru că un eșec al lui Grindeanu în formarea majorității sau o guvernare PSD cu Grindeanu premier ar fi dăunat grav și României, dar și PSD-ului”, a explicat Orban.