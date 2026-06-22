Un fost consilier al lui Nicușor Dan anunță că va susține varianta demiterii sale: „Ce faci tu de un an de zile?”

Ludovic Orban, fostul consilier al președintelui Nicușor Dan la Palatul Cotroceni, afirmă că va începe să susțină posibilitatea demiterii din funcție a acestuia. El îl acuză în termeni duri pe șeful statului de colaborare cu PSD.

„Ce faci tu de un an de zile? Nu numai că nu ai mișcat un deget împotriva lor, dar te-ai aliat cu ei și vrei să conduci alături de ei. Asta se cheamă trădare. Trădarea oamenilor care au crezut în tine și te-au votat ca să devii președintele României”, a scris Orban, în prezent președintele partidului Forța Dreptei, într-un mesaj pe care l-a publicat luni pe pagina sa de Facebook.

Prin „ei”, Orban se referă la mai multe categorii, după cum le enumeră chiar el: „pesediști”, „auriștilor și șoșocarilor”, „criptocomuniști”, „antidemocrați”, „antieuropeni”, „securiști”.

Ludovic Orban, care a cerut duminică la Congresul PNL să fie reprimit în rândurile partidului, l-a mai acuzat luni pe președinte că nu a făcut nimic ca să oprească „ungerea” Liei Savonea la Înalta Curte de Casație și Justiție.

„Ai tăcut complice la toate mizeriile care s-au întâmplat de când ești președinte. Ai ‘șobolănit’ pe ascuns cu PSD ca să dărâmi guvernul Bolojan și vrei acum să fie învestit un guvern bazat pe voturile pesediștilor, șoșocarilor, georgiștilor și auriștilor”, a acuzat Ludovic Orban.

„Pe mine nu mă mai reprezinți. Să nu te miri dacă voi ajunge să te consider, în curând, cea mai mare amenințare pentru democrația din România. Și că voi acționa în consecință. Adică voi începe să susțin necesitatea demiterii tale din funcția pe care ai ajuns să o ocupi mințindu-ne pe noi, oamenii de bună-credință din România”, și-a încheiat el mesajul.

Orban a cerut lui Nicușor Dan să nu meargă mai departe cu Veștea

Ludovic Orban a avut mai multe mesaje critice la adresa președintelui după ce nu s-a implicat în criza politică ce a dus la demiterea guvernului Bolojan. În urmă cu o săptămână, Ludovic Orban i-acerut trebuie să revoce de urgenţă mandatul acordat lui Adrian Veştea pentru că el nu este susținut de propriul partid.

„Din acest moment, Veştea este premierul nimănui. Preşedintele Nicuşor Dan trebuie să revoce de urgenţă mandatul acordat lui Adrian Veştea, dacă mai are vreo urmă de decenţă şi de respect pentru democraţie, pentru litera şi spiritul Constituţiei şi pentru românii care l-au votat la alegerile prezidenţiale”, a scris Ludovic Orban.

Guvernul Veștea va fi supus testului votului de încredere a Parlamentului astăzi, într-un plen convocat pentru ora 21:30.