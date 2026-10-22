Ordin dat pentru ultimele două bastioane strategice ale armatei ucrainene din Donbas, atacate zilnic de forțele ruse. „Un risc nejustificat”

Autoritățile ucrainene au ordonat joi evacuarea obligatorie a familiilor cu copii din orașele strategice Sloviansk și Kramatorsk, ultimele două mari bastioane aflate încă sub control ucrainean în Donbas, informează AFP.

Aceste două orașe-cheie sunt ultimele bastioane ale armatei ucrainene din regiunea Donețk, din estul Ucrainei, pe care Kremlinul și-a propus să o cucerească în totalitate. Trupele ruse avansează lent de luni de zile.

„Extindem zona de evacuare obligatorie pentru familiile cu copii, aceasta acoperă acum toate localitățile din centrele urbane Kramatorsk și Sloviansk”, a anunțat guvernatorul regional, Vadim Filașkin, într-un comunicat publicat pe aplicația de mesagerie Telegram, fără a menționa câte persoane sunt afectate.

Conform guvernatorului regional, „situația de securitate continuă să se deterioreze”, armata rusă atacând zilnic cele două orașe, scrie Agerpres.

„A rămâne acolo cu copiii reprezintă un risc nejustificat”, a afirmat Filașkin.

Evacuări obligatorii

În trecut, autoritățile locale au ordonat evacuări obligatorii în mai multe părți ale centrelor urbane Sloviansk și Kramatorsk, care cuprind aceste orașe și satele înconjurătoare.

La mijlocul lunii octombrie, un oficial ucrainean local a declarat că aproape 350 de copii locuiau încă în zonele din Kramatorsk și Sloviansk unde fuseseră ordonate evacuări obligatorii.

Oficialul a precizat, de asemenea, că peste 70.000 de oameni, între care aproximativ 3.000 de copii, încă locuiesc în zonele controlate de Kiev din regiunea Donețk.

Forțele ruse se află la o distanță între 5 și 15 kilometri de Kramatorsk și Sloviansk, potrivit diverselor surse, însă atacurile lor au deja un impact semnificativ asupra vieții de acolo.

Marți, un bombardament rusesc a ucis patru persoane în Kramatorsk. Înainte cu două săptămâni, 30 de persoane au fost ucise într-un bombardament aerian în timp ce călătoreau cu două autobuze în același oraș.