Ordin nemaivăzut de la începutul războiului din Iran, dat de cea mai mare companie petrolieră din lume

Saudi Aramco a cerut angajaților să evacueze sediul central din Dhahran și să lucreze de la distanță, au declarat joi șase persoane la curent cu situația, conform Reuters.

Această măsură a marcat prima dată când compania petrolieră deținută de Arabia Saudită a cerut angajaților să evacueze sediul central de la începutul războiului cu Iranul. Aramco nu a răspuns la solicitarea Reuters pentru a comenta informația.

Rebelii Houthi din Yemen, sprijiniți și finanțați de Iran, au provocat pagube însemnate la sediul companiei la începutul acestei luni, când au lovit clădirea, focul răspândindu-se pe mai multe etaje, au declarat pentru Reuters trei persoane cu cunoștințe directe despre situație.

Clădirea găzduiește un centru de operațiuni, care ajută cea mai mare companie petrolieră din lume să supravegheze platformele petroliere onshore și offshore, rafinăriile, terminalele de export și mii de kilometri de conducte. Nu este clar până în acest moment care este motivul evacuării.

Două persoane au fost ucise și opt rănite într-un atac asupra Aeroportului Internațional King Fahd din Dammam, centrul petrolier din estul Arabiei Saudite, miercuri seara, a declarat joi Autoritatea Generală a Aviației Civile din Arabia Saudită. Dammam se află la aproximativ 15 km nord de Dhahran.

Washingtonul nu s-a implicat

De asemenea, două persoane au murit după ce apărarea aeriană saudită a interceptat o dronă care încerca să lovească o instalație din câmpul petrolier Shaybah al companiei Aramco, situat la sute de kilometri spre sud-est, a declarat ministerul energiei.

Arabia Saudită a răspuns la atacurile grupării Houthi cu o serie de lovituri asupra bazelor de lansare a rachetelor, promițând să protejeze regatul, și a afirmat că a interceptat numeroase rachete balistice lansate de grupare.

Regatul a căutat un sprijin mai larg din partea aliaților pentru campania sa împotriva grupării Houthi și pentru a-l ajuta să respingă atacurile cu rachete și drone ale acestora.

Washingtonul, cel mai puternic aliat al Arabiei Saudite și garant de lungă durată al securității sale, a respins până în prezent eforturile saudite de a-l implica direct în războiul împotriva rebelilor Houthi.

Directiva SUA în regiune

Departamentul de Stat al SUA a ordonat unor diplomați și membrilor familiilor acestora să părăsească misiunile americane din Arabia Saudită și intenționează să retragă membrii familiilor din mai multe alte misiuni americane din regiune, au declarat miercuri oficiali americani pentru Reuters.

Washingtonul a trimis din nou o parte din personalul diplomatic în regiune în ultimele luni, după ce mulți fuseseră retrasi atunci când Teheranul a lansat atacuri asupra instalațiilor americane, în urma începerii războiului americano-israelian împotriva Iranului la sfârșitul lunii februarie.

The New York Times a relatat joi că Statele Unite și Israelul pregătesc o nouă ofensivă militară împotriva Iranului după alegerile legislative de la jumătatea mandatului din SUA pe 3 noiembrie, după ce președintele american Donald Trump a amânat în octombrie un atac, când ambele armate își aveau forțele la alertă maximă.