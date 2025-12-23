Ordonanța – trenuleț înăsprește regulile pentru companiile de stat. Proiectul prevede și sancțiuni de până la 60.000 de lei pentru conducere

În proiectul Ordonanței – trenuleț sunt o serie de prevederi care fac referire la companiile de stat. Noile prevederi introduc termene-limită stricte pentru aprobarea bugetelor, condiționează finanțarea publică, extind obligațiile de restructurare pentru companiile cu pierderi și întăresc regimul sancționator.

Una dintre cele mai importante modificări vizează aprobarea bugetelor de venituri și cheltuieli ale operatorilor economici din subordinea administrației centrale și locale.

Bugetele nu mai pot fi aprobate după 31 octombrie

Potrivit proiectului, dacă bugetele nu sunt aprobate în termenul legal inițial, acestea mai pot fi aprobate cel târziu până la 31 octombrie al anului curent. După această dată, bugetele nu mai pot fi aprobate sub nicio formă.

În cazul întârzierilor, ordonatorii principali de credite sunt obligați să întocmească analize de control pentru a stabili cauzele și eventualele persoane vinovate, putând dispune măsuri de sancționare.

De asemenea, proiectul introduce sancțiuni financiare directe. Sunt suspendate alocarea fondurilor publice până la aprobarea bugetului. Dacă termenul de 31 octombrie este depășit, finanțarea de la bugetul de stat sau local este sistată până la sfârșitul anului.

Aviz obligatoriu privind indemnizațiile conducerii

O altă noutate majoră este introducerea obligației ca bugetele de venituri și cheltuieli să fie însoțite de avizul Agenției pentru Monitorizarea și Evaluarea Performanțelor Întreprinderilor Publice (AMEPIP).

Avizul va viza nivelul indemnizațiilor membrilor consiliilor de administrație sau supraveghere și remunerațiilor directorilor sau directoratelor.

Acestea trebuie corelate explicit cu indicatorii-cheie de performanță, în conformitate cu regulile guvernanței corporative.

Proiectul mai prevede că remunerațiile membrilor consiliilor și directorilor care nu au fost numiți conform regulilor guvernanței corporative trebuie ajustate în acord cu acestea și încadrate strict în bugetele aprobate.

Tarifele trebuie actualizate cu rata inflației

Proiectul introduce și obligația ca operatorii economici să analizeze și să actualizeze anual tarifele și taxele din activitatea de bază, cel puțin cu rata inflației, cu excepția cazurilor în care acestea sunt reglementate la nivel european sau național.

Ce amenzi pot primi șefii companiilor de stat

Modificările aduc și o extindere a contravențiilor și a sancțiunilor. Se vor acorda amenzi între 20.000 și 60.000 de lei pentru majoritatea abaterilor și amenzi între 10.000 și 50.000 de lei pentru nerespectarea obligațiilor privind controlul cheltuielilor salariale.

Sancțiunile pot viza inclusiv conducerea executivă a operatorilor economici. De asemenea, sunt sancționați explicit ordonatorii principali de credite care nu respectă termenele legale de aprobare a bugetelor.

Planuri obligatorii de redresare pentru companiile cu pierderi

Proiectul mai introduce o prevedere care obligă operatorii economici să adopte măsuri de ajustare în cazul apariției unor evenimente ce duc la creșterea cheltuielilor salariale. Scopul este menținerea acestora în limitele aprobate prin buget, eliminând posibilitatea depășirilor necontrolate.

Pentru operatorii economici care au înregistrat pierderi contabile, au plăți restante sau au pierderi din anii anteriori de recuperat, se instituie obligația elaborării anuale a unui plan de reorganizare, restructurare și redresare financiară, înainte de aprobarea bugetului.

Planul trebuie să includă măsuri concrete și cuantificabile de reducere a pierderilor, proiecții financiare și de cash-flow, termene clare de implementare, date privind producția, serviciile, capacitățile și piețele de desfacere.

În paralel, companiile trebuie să realizeze o analiză a activelor, care să identifice activele necesare activității și pe cele neproductive, cu măsuri clare de valorificare a acestora pentru creșterea veniturilor.

Documentele vor fi aprobate de AGA sau consiliile de administrație, avizate de autoritatea tutelară și transmise AMEPIP și Guvernului, anual, până la finalul primului trimestru.

Ministerul Finanțelor a pus, luni seara, în dezbatere publică, așa-numita Ordonanță – trenuleț cu o serie de prevederi fiscale, cu efecte directe asupra salariilor, impozitelor, pensiilor, accizelor, finanțelor locale, companiilor de stat și programelor sociale începând de la 1 ianuarie 2026. Guvernul ar putea aproba proiectul în ședința de marți.