Organizația lui Navalnîi a fost declarată ca „teroristă” de o instanță din Rusia. „Vom continua să spunem adevărul”

Curtea Supremă rusă a clasificat joi drept „teroristă” organizaţia anticorupţie a opozantului defunct Aleksei Navalnîi, a cărui mişcare fusese deja declarată „extremistă”, relatează AFP, preluată de Agerpres.

Fundaţia Anticorupţie este recunoscută „ca o organizaţie teroristă”, a indicat Curtea Supremă într-un comunicat, adăugând că va interzice „activităţile sale, precum şi pe cele ale diviziilor sale structurale pe teritoriul” rus.

Conform instanţei citate, Fundaţia Anticorupţie a fost creată în Statele Unite pe baza Fondului de luptă contra corupţiei (FBK) şi a altor organizaţii legate de Aleksei Navalnîi în Rusia, după interzicerea lor.

Ea a acuzat această structură de desfăşurarea unor „activităţi distructive pe teritoriul rus”, de „promovarea, justificarea şi sprijinirea terorismului” şi de „organizarea, pregătirea şi comiterea unor infracţiuni cu caracter extremist şi terorist”.

„Teroriştii sunt Vladimir Putin şi acoliţii săi, cei care au declanşat războiul (în Ucraina), care ucid civili şi opozanţi politici, care întemniţează oameni”, a reacţionat echipa Navalnîi pe Telegram. Ea a acuzat autorităţile ruse că încearcă să îi intimideze pe susţinătorii opozantului defunct rus.

Fundaţia Anticorupţie a dezvăluit numeroase cazuri de corupţie în sânul elitei ruse şi a publicat o anchetă privitoare la un palat care ar aparține lui Vladimir Putin. „Vom continua să lucrăm, să anchetăm, să spunem adevărul, să ajutăm deţinuţii politici”, a adăugat echipa Navalnîi.

Citește și VIDEO Cum arată la interior palatul lui Putin de la malul Mării Negre

Opozantul nr.1 al lui Putin, Aleksei Navalnîi a murit în februarie 2024 în circumstanţe neclare, într-un penitenciar din regiunea arctică rusă. Văduva sa, Iulia Navalnaia, care a preluat conducerea mişcării, a dat asigurări în septembrie că Aleksei Navalnîi a fost otrăvit şi că afirmaţia sa are la bază analize efectuate de laboratoare occidentale.

Citește și Un agent FSB acuzat de implicare în otrăvirea lui Alexei Navalnîi și a lui Vladimir Kara-Murza a primit o funcție de conducere la Moscova

Potrivit Amnesty International, măsura Curţii Supreme vizează „dezmembrarea moştenirii Navalnîi şi spargerea oricărui bastion al disidenţei rămase” în Rusia.