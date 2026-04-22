Organizatorii unui festival le cer participanților să nu vină dezbrăcați după o confuzie de termeni în limba engleză

Organizatorii unui festival dedicat naturii din regiunea Cumbria a Angliei au fost nevoiți să insiste că „îmbrăcămintea este recomandată” pentru participanți, după o confuzie care a făcut ca evenimentul de familie să fie confundat cu o reuniune de nudiști, relatează The Independent.

Situația s-a datorat unei confuzii de termeni: festivalul este dedicat „naturaliștilor” (care în limba engleză înseamnă iubitori ai naturii), însă unii au înțeles că este pentru „naturiști” (cu accepțiunea de nudiști, în engleză).

Organizatorii Cumbria Nature Festival, care va avea loc între 8 și 10 mai în nord-estul Angliei, au precizat ulterior că le oferă participanților ocazia de a aprecia „frumusețea naturală fără egal și bogăția ecologică a regiunii” și că acest lucru înseamnă că evenimentul este destinat „NATURALIȘTILOR… nu NATURIȘTILOR”.

Într-un email transmis publicației The Independent, un purtător de cuvânt al festivalului a adăugat că „acesta este un eveniment de familie și dorim ca oamenii să se simtă în siguranță și confortabil aici, așa că îmbrăcămintea este recomandată”.

„Deși locația este una de festival, există totuși faună sălbatică în zonă, iar hainele tind să acționeze ca o barieră împotriva câtorva [creaturi] care ar putea fi tentate să ciugulească!”, a glumit acesta pe seama confuziei.

Cum a pornit confuzia care i-a îngrijorat pe organizatorii festivalului

Organizatorii au oferit rambursări oricărui „naturist” care și-a rezervat bilet din greșeală, dar au adăugat: „Dacă totuși oamenii sosesc fără haine, le vom cere să își pună ceva pe ei și să ni se alăture pentru a afla mai multe despre fauna și flora din Cumbria! Poate că vom reuși să încurajăm mai multe persoane să devină naturaliști”.

Purtătorul de cuvânt a precizat că neînțelegerea a pornit probabil a pornit de la „o greșeală de tastare într-un răspuns la una dintre postările noastre de pe Facebook”.

„La urma urmei, ‘naturist’ și ‘naturalist’ arată destul de asemănător, chiar dacă înseamnă lucruri foarte diferite”, a mai spus acesta.

Festivalul, care include muzică live, prezentări susținute de specialiști în conservare, plimbări în natură cu ghid și ateliere de creație, își propune „să inspire conservarea și aprecierea” lumii naturale și a mediului local din Cumbria.

Purtătorul de cuvânt a explicat că „fiind un comitat cu o biodiversitate foarte ridicată, cu numeroase habitate și specii diferite, dorim să le arătăm acest lucru oamenilor din Cumbria și să le oferim ocazia de a aduce natura mai aproape de ei”.