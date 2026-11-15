Ori de câte ori ne judecăm că „asta se întâmplă pentru că suntem români”

România a învins cu 2-1 Polonia sâmbătă, la București. A fost greu de înghițit pentru polonezi. Sunt o echipă mult mai bine cotată, care înainte de meci era înaintea noastră cu 22 de locuri în clasamentul FIFA și 4 puncte față de zero ale noastre în clasamentul grupei Europa League. Acel 6-0 distrugător din turul de la Varșovia le dădea lor prima șansă și la București.

Dar fotbalul le-a așezat altfel. Și nu doar pe teren.

La final, suporterii polonezi, unii dintre ei beți și agresivi, s-au încăierat cu jandarmii români. Târziu după miezul nopții, străzile din jurul Arenei Naționale au captat scene de violență rar întâlnite în România. Putem să o spunem încă o dată: în România se întâlnește rar așa ceva, dar ultrașii polonezi sunt vestiți pentru scandalul pe care-l reiterează aproape oriunde se duc.

Episodul de necrezut petrecut în Croația

Polonezii nu sunt singurii care fac așa ceva. Pe 15 octombrie 2026, în Croația, suporterii lui Hajduk Split, au urcat un coșciug pe o mașină, au scris pe el Ajax Amsterdam, numele echipei împotriva căreia jucau, și au defilat prin oraș, scandând „Auschwitz” și „Ridică-te, Adolf”.

A fost atât de șocant ce au făcut ultrașii croați, încât nu-ți venea să crezi că s-a petrecut aievea. L-am sunat pe Radu Naum, care a relatat episodul într-un editorial în GOLAZO. Știrea nu prinsese avânt, nu prea se vorbea despre odioșenia de stradă care a avut loc în Croația. „Nu știam că s-a întâmplat așa ceva”, i-am spus jurnalistului. Naum a răspuns: „Exact. Tocmai asta e ideea”.

Să se întâmple un marș nazist și să treacă aproape neobservat e o performanță a miopiei și pentru lumea sportului, dar și pentru societatea europeană, în general.

Continuarea pe Golazo.ro.