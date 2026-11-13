„Ori minte Nicușor Dan, ori mint eu”. George Simion, reacție după ce președintele i-a transmis că spune „tâmpenii”

„Ori minte Nicușor Dan, ori mint eu. A treia variantă nu există”, a declarat vineri liderul AUR, George Simion, în fața Parlamentului, acuzându-l pe președinte că „minte continuu” și că s-a implicat direct în demiterea guvernului Bolojan.

George Simion a catalogat declarațiile președintelui Nicușor Dan despre AUR, ca fiind „scandaloase”, la începutul unei conferințe de presă susținută vineri în fața Parlamentului.

Apoi, a lansat un șir de atacuri la adresa lui Dan, acuzându-l că s-a implicat în demiterea guvernului Bolojan și că minte repetat:

„Considerăm că a depășit orice limită. Nicușor Dan minte. Continuu. Întruna. Repetat. Nicușor Dan minte. Ceea ce am spus noi că s-a întâmplat anul acesta, cu privire la implicarea lui Nicușor Dan în evenimentele socio-politice. A vrut ca Ilie Bolojan să nu mai fie premierul României. S-a implicat direct în demiterea lui Ilie Bolojan. S-a implicat direct în dorința de instalare a lui Veștea ca premier. Pe tot parcursul acelor încercări penibile. A pus la cale, apoi, desemnarea lui Siegfried Mureșan știind că n-o să treacă pentru ca ulterior să-l propună pe Luca Niculescu”.



Liderul AUR a adăugat că șeful statului „a dat ordin ca să nu existe manifestația amplă de susținere a lui Călin Georgescu”.

„Ori minte Nicușor Dan. Ori mint eu. A treia variantă nu există”, a mai spus George Simion.

De asemenea, el a declarat că „împăratul este gol”. „În opinia noastră, a AUR, a unei pături importante din societate, pe care o tot curtează fără succes, Nicușor Dan minte”, a continuat Simion.

„Câte tâmpenii poate spune un lider politic ca să nu-l mai luăm în seamă?”

Conferința de presă a lui George Simion, vine la o zi după ce Nicușor Dan a transmis din Irlanda, unde participă la Summitul Comunității Politice Europene, când a fost întrebat dacă a intervenit în oprirea protestului care va avea loc sâmbătă la București, care este promovat de AUR.

„Câte tâmpenii la rând poate spune un lider politic ca să nu-l mai luăm în seamă? Spui o prostie, două, dar la un moment dat nu ar trebui să-l luăm în seamă. Răspunsul este nu, evident”, a fost răspunsul președintelui.