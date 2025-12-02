Orice țară care aduce droguri în SUA riscă să fie atacată, amenință Trump
HotNews.ro
Președintele american Donald Trump a declarat marți că orice țară care introduce droguri în Statele Unite riscă să fie atacată, informează Reuters.
„Oricine face acest lucru și vinde droguri în țara noastră este pasibil de atac”, le-a spus Trump reporterilor în timpul unei ședințe a cabinetului la Casa Albă, după ce a ridicat problema cocainei care este traficată din Columbia.
Nici ministerul de externe al Columbiei, nici biroul președintelui Gustavo Petro nu au răspuns imediat la solicitările Reuters de a transmite puncte de vedere după declarațiile liderului american.
