Orientul în flăcări: Teheranul sub asediu israelian, în timp ce rachetele iraniene cu rază record au atacat o bază SUA-UK

Loviturile israeliene asupra Teheranului și Libanului au provocat victime sâmbătă, în timp ce Arabia Saudită a interceptat zeci de drone. În paralel, Iranul a atacat Diego Garcia, bază strategică SUA-UK din Oceanul Indian, și a oferit Japoniei sprijin prin Ormuz, potrivit Reuters și CNN.

„Ținte ale regimului” din Teheran au fost lovite sâmbătă dimineață de armata israeliană, ca replică la lansările de rachete efectuate anterior de Iran spre Israel.

Simultan, forțele israeliene au atacat suburbiile Beirutului, vizând infrastructura Hezbollah după emiterea unor ordine de evacuare pentru civili.

În sudul Libanului, un atac asupra unei case din districtul Bint Jbeil a provocat moartea unei persoane și rănirea altor două, fiind raportate lovituri și în orașele Tir și Naqoura.

Atac balistic asupra bazei Diego Garcia

Iranul a lansat două rachete balistice către baza Diego Garcia din Oceanul Indian. Potrivit Wall Street Journal, atacul a eșuat după ce o rachetă a suferit o defecțiune tehnică, iar a doua a fost interceptată de sistemele de apărare.

Această bază militară comună din Oceanul Indian este un punct strategic esențial pentru operațiunile aeriene și navale ale SUA și Marii Britanii.

Pentru a atinge ținta situată la aproximativ 4.000 de kilometri distanță, Iranul a utilizat rachete balistice cu rază medie, demonstrând o capacitate de atac mult mai mare decât cea recunoscută anterior, spun oficiali americani citați de Wall Street Journal. Distanța de 4.000 km este un record pentru arsenalul iranian, fiind dublă față de capacitatea cunoscută anterior de Occident.

Tot sâmbătă, Ministerul de Externe din Arabia Saudită a condamnat atacurile israeliene din Siria, calificându-le drept o încălcare a suveranității.

În regiune, tensiunile au continuat: Arabia Saudită a interceptat peste 30 de drone, în timp ce armata din Kuwait a activat apărarea antiaeriană pentru a respinge atacuri cu drone și rachete.

Situația rămâne critică în strâmtoarea Ormuz, unde ministrul iranian de externe a declarat pentru agenția Kyodo News că Teheranul este dispus să sprijine navele Japoniei pentru tranzitul petrolier.

Iranul neagă închiderea acestei rute maritime vitale, prin care trece 70% din petrolul importat de Japonia, deși regiunea este sub alertă militară constantă.

Măsura Washingtonului pentru piața energiei

Vineri, președintele Donald Trump a declarat că Statele Unite iau în considerare o „reducere” a operațiunilor militare, susținând că obiectivele principale au fost aproape atinse. El a exclus însă un armistițiu total și a criticat aliații pentru lipsa de implicare în securizarea culoarelor petroliere din regiune.

Ulterior, Administrația Trump a anunțat ridicarea temporară a sancțiunilor pentru 140 de milioane de barili de petrol iranian aflați deja pe nave. Potrivit CNN, măsura este menită să blocheze strategia Teheranului de a urca prețurile internaționale la energie și permite vânzarea acestei cantități până la data de 19 aprilie.

Trezoreria SUA a precizat că decizia este o autorizație limitată, menită să asigure fluxul de petrol pe piața globală în contextul crizei energetice declanșate de război.





