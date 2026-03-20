Atacuri masive în Orientul Mijlociu, în zorii celei mai mari sărbători musulmane. Teheranul și capitalele din Golf, vizate de rachete și drone

Sistemul de apărare aeriană israelian Iron Dome interceptează rachete în timpul unui atac iranian asupra orașului Tel Aviv, Israel, 18 iunie 2025. Credit line: Leo Correa / AP / Profimedia

Israelul și Iranul au lansat atacuri reciproce cu rachete și drone în zorii zilei de vineri, de Eid al-Fitr. Arabia Saudită, EAU, Kuweit și Bahrain anunță interceptări masive deasupra regiunii, potrivit CNN.

Postul public de televiziune iranian IRIB a informat că sistemele de apărare au fost activate împotriva unor „ținte ostile” în estul capitalei Teheran, în timp ce armata israeliană a declarat că a lansat o „serie de atacuri” asupra orașului.

În același timp, forțele israeliene au comunicat că au identificat rachete lansate din Iran și că sistemele proprii de apărare lucrează pentru a le intercepta.

În restul regiunii, atacurile au loc în timp ce musulmanii sărbătoresc Eid al-Fitr, care marchează sfârșitul lunii sacre a Ramadanului.

Arabia Saudită a anunțat, prin Ministerul Apărării, că a doborât cel puțin o duzină de drone deasupra părților estice ale țării și una deasupra regiunii sale nordice Al-Jawf în ultimele câteva ore.

Emiratele Arabe Unite au declarat că sistemele lor de apărare aeriană răspundeau la amenințările cu rachete și drone provenite din Iran, biroul de presă al guvernului din Dubai precizând că zgomotele auzite în emirat erau rezultatul unor interceptări reușite.

În Bahrain, Ministerul de Interne a informat că a izbucnit un incendiu într-un depozit din cauza șrapnelului căzut în urma unui atac iranian, iar în Kuweit au fost activate sirenele în timp ce armata a declarat că intercepta rachete și drone în zorii zilei de vineri.

Rafinăria Mina Al-Ahmadi, atacată din nou

Tot în Kuweit, rafinăria de petrol Mina Al-Ahmadi a fost atacată din nou de mai multe drone vineri dimineață, provocând un incendiu în unele dintre unități, a raportat agenția de știri KUNA, citată de CNN.

Compania Kuwait Petroleum Corporation a declarat că atacul a dus la oprirea mai multor unități, iar pompierii încearcă să controleze flăcările. Rafinăria, situată la 40 de kilometri sud de capitală, fusese lovită de o dronă și în cursul zilei de joi.

Netanyahu: Iranul nu mai poate îmbogăți uraniu

Premierul Benjamin Netanyahu a declarat, într-o conferință de presă susținută joi seară, că în urma operațiunilor recente, Iranul nu mai deține capacitatea de a îmbogăți uraniu sau de a produce rachete balistice.

Liderul israelian a afirmat că infrastructura strategică a Teheranului a fost sever afectată, eliminând astfel amenințarea nucleară imediată.

Totodată, Netanyahu a respins acuzațiile conform cărora l-ar fi influențat pe președintele american Donald Trump să implice Statele Unite în conflict. Acesta a precizat că deciziile de securitate au fost luate în mod autonom, vizând exclusiv apărarea Israelului și stabilitatea în regiune.