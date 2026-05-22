Ormuz: Sabotajul neașteptat al naturii care „paralizează” navele din zonă

Un inamic „diferit” amenință să paralizeze motoarele navelor din zonă, în timp ce ochii comunității internaționale sunt ațintiți asupra echilibrelor geopolitice și amenințărilor militare din Orientul Mijlociu.

Navele din Golful Persic prezintă acumulări masive de scoici, alge și meduze, iar pe măsură ce conflictul din Orientul Mijlociu se prelungește și temperaturile încep să crească, acest fenomen le îngreunează navigarea atunci când vor putea părăsi regiunea, scrie presa elenă.

Cel puțin 800 de nave comerciale au rămas blocate în Golf de la izbucnirea ostilităților pe 28 februarie, în timp ce aproximativ 20.000 de marinari sunt încă la bord pentru a efectua lucrări de întreținere de rutină.

Ce se întâmplă cu navele?

Cu toate acestea, fundul nisipos și puțin adânc ale Golfului și apele calde prezintă pericole pentru navele de acolo, deoarece nisipul și organismele marine amenință să înfunde filtrele de admisie a apei de mare care protejează conductele interne ale navelor .

În același timp, marinarii se confruntă cu dificultăți serioase în accesarea pieselor necesare atunci când sistemele se defectează.

„Ce se întâmplă este că atunci când o navă nu se mișcă și motoarele sunt oprite, concentrația de organisme crește rapid și acesta este un lucru cu care nava noastră se confruntă chiar acum”, a declarat Lasse Kristoffersen, CEO al Wallenius Wilhelmsen, compania de transport vehicule care are în prezent o navă blocată în Golf.

Rolf Hamben Janssen, CEO al gigantului german de transport maritim Hapag-Lloyd, a declarat recent în cadrul podcastului companiei că singura navă care a navigat cu succes prin Strâmtoarea Hormuz a fost forțată să călătorească cu o viteză mult mai mică din cauza rezistenței la înaintare cauzate de acumularea de scoici pe recifele sale. „Principala surpriză a fost cantitatea de „balast biologic”, deoarece nava a stat în apă la aproximativ 30°C timp de șase până la opt săptămâni. În astfel de condiții, vezi o mulțime de organisme agățate de navă, ceea ce îngreunează enorm funcționarea ei ”, a spus el.

Organismele au acoperit complet elicea și majoritatea pereților laterali.

Hapag-Lloyd a declarat pentru Financial Times că firma trebuie să ia în serios necesitatea unei „curățări destul de ample” a navelor rămase blocate în Golf, lucru foarte costisitor..

Colmatarea biologică crește și consumul de combustibil, deoarece implică o rezistență puternică la mișcarea corpului navei prin apă, așa cum a subliniat Kristoffersen.

În același timp, cresc îngrijorările cu privire la cât timp vor rămâne navele blocate în regiune.

Presiune fără precedent asupra sistemelor și echipajelor

„Deși transportul maritim este obișnuit cu gestionarea riscurilor, mediul operațional din Golf prezintă provocări unice. Combinația dintre temperaturile ridicate, necesitatea întreținerii navelor și incertitudinea generală pune o presiune fără precedent asupra navelor, sistemelor și echipajelor.”

„Protejarea sănătății fizice și mentale a navigatorilor, precum și asigurarea unor condiții de navigație sigure și fără probleme, trebuie să rămână o prioritate”, subliniază Camera de Comerț din Regatul Unit.

Dificultăți serioase în furnizarea de piese de schimb esențiale

Între timp, Manoj Yadav, secretarul general al Federației Sindicatelor Navigatorilor din India (FSUI) , a declarat că există și dificultăți serioase în procurarea pieselor de schimb esențiale pentru nave. Sistemul GPS al unei nave al cărei echipaj îl contactase Yadav nu funcționa, iar așteptarea pentru piesa de schimb ajunsese la 15 zile, în timp ce în circumstanțe normale livrarea durează doar una sau două zile.

„În acest caz specific, armatorii ezită să închirieze o navă pentru a transporta materialele până la ancoraj”, a subliniat el.

Prins și inactiv în „închisoarea” plutitoare

Situația exacerbează presiunea psihologică asupra marinarilor, care în unele cazuri rămân blocați pe nave imobilizate mai mult de 70 de zile.

Pentru mulți navigatori, contractele de muncă au expirat deja, în timp ce alții nu au acces regulat la internet și se confruntă cu probleme psihologice , potrivit rapoartelor organizațiilor caritabile.

„Moralul echipajului este zdruncinat, deoarece nu se lucrează pe navă. Ei stau doar în cabine, ieșind o vreme, în timp ce lucrările de întreținere s-au oprit, iar mâncarea se termină. A trăi acolo este ca un fel de închisoare”, a spus Yadav.

Cu toate acestea, unele companii de administrare a navelor au reușit să efectueze schimbări ale echipajului. Jacob Melgaard, directorul general al companiei de administrare a petrolierelor TORM, a declarat că firma a reușit să efectueze trei schimbări ale echipajului pe o navă din Golf.

Cu toate acestea, Hamben Jansen a subliniat că înlocuirile se dovedesc adesea „dificile, deoarece puțini marinari par dispuși să se angajeze pe nave cu perspective atât de incerte”.