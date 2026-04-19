Otravă pentru șobolani găsită în borcanele cu mâncare pentru bebeluși HiPP, în Austria. Compania suspectează un posibil sabotaj

Poliția din Austria a anunțat sâmbătă seara că s-a găsit otravă pentru șobolani într-un borcan cu mâncare pentru bebeluși marca HiPP, informează Reuters. Produsul a fost retras din peste 1.000 de supermarketuri SPAR din țară, din motive de siguranță.

Poliția din Burgenland, Austria, a declarat într-un comunicat că o probă prelevată dintr-unul dintre borcanele de 190 de grame cu mâncare pentru bebeluși „Morcovi și cartofi”, semnalat de un client, a ieșit pozitivă la testul pentru otravă de șobolani.

HiPP a declarat sâmbătă că nu se poate exclude posibilitatea ca o substanță periculoasă să fi fost introdusă în produs și că borcanele sale de mâncare pentru bebeluși „Morcovi și cartofi” ar fi putut fi alterate.

Consumul conținutului borcanelor ar putea pune viața în pericol, a declarat HiPP.

Poliția a precizat că borcanele suspecte aveau un autocolant cu un cerc roșu pe fundul borcanului și un capac care fusese deja deschis, deteriorat sau căruia îi lipsea sigiliul de siguranță, sau aveau un miros neobișnuit.

Polițiștii au declarat că testele de laborator inițiale efectuate pe borcane similare confiscate de poliție în Republica Cehă și Slovacia au indicat prezența unei substanțe toxice. Nu au oferit alte detalii.

Ce spune HiPP

Poliția a mai declarat că autoritățile din Austria au fost avertizate cu privire la acest risc în urma anchetelor desfășurate în Germania. Nici în acest caz nu au fost furnizate alte informații.

„Conform informațiilor de care dispunem în prezent, această situație critică implică o intervenție criminală externă care afectează canalul de distribuție SPAR Austria”, a declarat sâmbătă HiPP.

Producătorul nu a putut fi contactat de Reuters pentru a furniza mai multe informații.

Un purtător de cuvânt al SPAR, o rețea extinsă de supermarketuri și hipermarketuri în toată Austria, a declarat sâmbătă pentru Reuters că retragerea produsului a fost o măsură de precauție și a afectat 1.500 de magazine din țară, fără a avea impact asupra punctelor de vânzare din alte țări.

SPAR și HiPP au sfătuit clienții să nu consume conținutul borcanelor cumpărate de la SPAR Austria. Reprezentanții firmele au spus că clienții vor primi banii înapoi pentru produsele returnate.

Poliția a sfătuit clienții să se spele bine pe mâini dacă au intrat în contact cu un astfel de borcan.

