Ovidius Clinical Hospital deschide OCH Pediatrie, policlinică dedicată copiilor, cu program nonstop

Ovidius Clinical Hospital anunță deschiderea OCH Pediatrie, o unitate medicală dedicată exclusiv îngrijirii copiilor și adolescenților, care oferă consultații și servicii cu program nonstop.

Noua policlinică este amenajată într-un spațiu special conceput pentru pacientul pediatric, dotat conform standardelor actuale de siguranță și calitate.

„Prin lansarea OCH Pediatrie, ne propunem să oferim acces continuu la servicii medicale specializate pentru copii, într-un cadru sigur și bine coordonat. Pediatria presupune nu doar competență medicală, ci și comunicare constantă cu familia și continuitate în îngrijire. Acest centru a fost construit în jurul acestor principii”, a declarat Ș.L. Dr. Nicole Ciufu, Director Medical Ovidius Clinical Hospital.

Citește continuarea articolului pe Totul despre mame

