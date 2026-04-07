[P] Cât costă cu adevărat un gard nou pentru casa ta: ghid de bugetare

Unul dintre cele mai frecvente șocuri financiare pe care le trăiesc proprietarii de case este cel legat de costul unui gard nou. Bugetul estimat inițial, adesea bazat pe o căutare rapidă online sau pe o discuție informală cu un vecin, se dovedește, de regulă, semnificativ mai mic decât costul real al proiectului finalizat. Nu pentru că furnizorii ar fi necinstiți, ci pentru că un gard este un sistem complex, cu mai multe componente interdependente, fiecare cu costul ei, iar majoritatea proprietarilor nu știu de la început ce intră în calcul. Acest ghid își propune să schimbe asta.

Un proiect de gard complet presupune patru categorii principale de costuri: materialele pentru panouri sau structura gardului, stalpi de aluminiu sau din alte materiale care formează scheletul de rezistență, accesoriile și elementele de prindere, și manopera de instalare. Fiecare dintre acestea variază semnificativ în funcție de materialul ales, de complexitatea terenului și de specificațiile proiectului. Ignorarea oricăreia dintre ele duce inevitabil la un buget subevaluat și la surprize neplăcute pe parcursul execuției.

Înainte de a intra în detaliile fiecărei categorii, este important de înțeles că prețul pe metru liniar – cel mai frecvent mod de a transmite costul unui gard – este un indicator util, dar incomplet. Două garduri cu același preț pe metru liniar pot avea costuri totale foarte diferite, în funcție de lungimea împrejmuirii, de numărul de colțuri și îmbinări, de denivelările terenului și de tipul porților incluse. Accesorii porti, balamale, sisteme de blocare, șine de ghidaj, mecanisme de automatizare sunt adesea omise din estimările inițiale, deși pot reprezenta 15-25% din costul total al proiectului.

Materialele: unde se duc cei mai mulți bani

Materialul ales pentru gard este, de regulă, cel mai costisitor element dintr-un proiect de împrejmuire. Principalele opțiuni disponibile pe piața românească sunt: panouri din plasă sudată zincată sau vopsită, profile din aluminiu, gard din fier forjat și gard din lemn tratat.

Panourile din plasă sudată sunt cea mai accesibilă variantă, costurile încep de la 80-120 de lei pe metru liniar pentru material, fără montaj. Sunt rezistente, ușor de montat și disponibile în multiple înălțimi și culori, dar au un aspect mai industrial față de alte opțiuni.

Profilurile din aluminiu reprezintă o alegere tot mai populară, datorită raportului excelent între durabilitate și estetică. Aluminiul nu ruginește, nu necesită vopsire periodică și are o greutate redusă care simplifică instalarea. Costurile pentru material pornesc de la 150-250 de lei pe metru liniar, în funcție de grosimea profilurilor și de designul ales.

Gardul din fier forjat este alegerea premium pentru proprietățile care pun accent pe estetică și reprezentativitate. Costurile sunt semnificativ mai mari – 300-600 de lei pe metru liniar doar pentru material, iar întreținerea periodică prin grunduire și vopsire adaugă costuri suplimentare pe termen lung.

Stâlpii: elementul structural de bază

Stâlpii sunt elementul structural al oricărui gard și, paradoxal, cel mai adesea subestimat în bugetare. Un stâlp de calitate inferioară sau incorect dimensionat va compromite întregul gard în câțiva ani, va ceda, se va deforma sau va fi supus coroziunii la baza de fixare.

Stâlpii din aluminiu sunt recomandați pentru gardurile de aluminiu sau pentru orice împrejmuire unde coroziunea este o preocupare, în special în zone cu umiditate ridicată sau în apropierea apei. Costul unui stâlp din aluminiu de calitate variază între 80 și 180 de lei bucata, în funcție de secțiune și înălțime. La un gard cu stâlpi plasați la 2,5 metri distanță, pentru 50 de metri liniari de gard vei avea nevoie de aproximativ 20 de stâlpi, un cost per material de 1.600-3.600 de lei doar pentru această componentă.

Stâlpii din oțel zincat sunt o alternativă mai accesibilă, cu prețuri între 40 și 100 de lei bucata, potriviți pentru gardurile din plasă sudată. Necesită însă atenție la calitatea zincării, stâlpii cu strat subțire de zinc vor rugini prematur la bază, acolo unde contactul cu solul umed este permanent.

Manopera: costul pe care mulți îl subestimează

Manopera de instalare reprezintă, în funcție de complexitatea proiectului, între 30 și 50% din costul total. Pentru un gard standard din plasă sudată, costul manoperei pornește de la 50-80 de lei pe metru liniar. Pentru garduri din aluminiu sau fier forjat, cu mai multe componente de asamblat și ajustat, manopera poate ajunge la 100-150 de lei pe metru liniar.

Acestor costuri li se adaugă fundațiile pentru stâlpi – turnarea betonului și timpul de execuție -, care variază în funcție de tipul solului și de adâncimea necesară. Pe terenuri cu pantă sau cu strat de rocă la mică adâncime, costurile fundației pot crește semnificativ față de o estimare pe teren plat.

Cum construiești un buget realist

Regula practică pentru un buget corect este să înmulțești estimarea inițială cu 1,3, adică să adaugi 30% peste prima cifră primită. Această marjă acoperă, de regulă, costurile de transport al materialelor, ajustările necesare la fața locului, eventualele modificări de design și accesoriile suplimentare identificate în timpul execuției.

Cere întotdeauna cel puțin trei oferte detaliate, defalcate pe categorii – materiale, stâlpi, accesorii, manoperă, transport. O ofertă globală, fără detaliere, este imposibil de comparat și de verificat. Un furnizor serios va putea detalia fiecare element de cost și va putea justifica alegerile tehnice recomandate.

Un gard nou este o investiție pe termen lung, pentru că poate rezista 20-30 de ani fără intervenții majore. Tocmai de aceea, bugetarea corectă de la început, cu toate componentele incluse și cu o marjă realistă pentru elemente neprevăzute, este esențială. Proprietarii care se informează înainte de a cere oferte iau decizii mai bune, negociază mai eficient și evită compromisurile de calitate pe care le regretă ulterior.