[P] Cât de des putem pune carne de pui în farfuria copilului și ce contează, de fapt, când o alegem?

Când vorbim despre alimentația copiilor, întrebarea „de câte ori pe săptămână?” apare aproape inevitabil. Dar cifra, luată singură, spune surprinzător de puțin despre cât de bine mănâncă un copil. Poți avea pui de trei ori pe săptămână în trei mese aproape identice sau poți construi, pornind de la aceeași proteină, farfurii complet diferite ca legume, cereale, texturi și nutrienți. De aceea, doamna dr. Steluța Boroghină, medic pediatru, doctor în științe medicale, medic gastro-enterolog și specialist nutriție, mută discuția de la frecvență la ansamblul alimentației: „cred că mesajul cel mai important pentru părinți este că nu trebuie să privim alimentația copilului prin prisma unui singur aliment, ci prin varietatea întregului meniu.”

Puiul poate reveni în meniu. Farfuria nu trebuie să se repete

Pentru cei mici, carnea de pui poate fi o sursă importantă de proteine de bună calitate, vitamine din grupul B, Zinc, alte minerale și fier heminic, ușor absorbabil în prezența vitaminei C. Poate fi introdusă încă din perioada diversificării și poate reveni regulat în meniu, în alternanță cu alte surse de proteine. „Cred că mesajul cel mai important pentru părinți este că nu trebuie să privim alimentația copilului prin prisma unui singur aliment, ci prin varietatea întregului meniu. Puiul poate apărea frecvent în meniul copilului, dar cheia este rotația și diversitatea alimentară”, explică dr. Steluța Boroghină, care punctează importanța alternanței: „Ideal este să alternăm sursele de proteine: carne de pui și alte tipuri de carne, pește, ou, lactate și, în funcție de vârstă, leguminoase precum lintea, năutul sau fasolea.” Cu alte cuvinte, întrebarea utilă nu este doar cât pui mănâncă un copil, ci cât de variată este alimentația lui într-o săptămână și cât de sigură și de calitate este fiecare masă.

Același piept de pui poate însemna cinci mese complet diferite

Aici carnea de pui are un avantaj foarte practic pentru familii: versatilitatea. Gustul său permite asocierea cu ingrediente foarte diferite, iar părintele nu trebuie să inventeze în fiecare zi o proteină nouă pentru a crea varietate. „Nu trebuie să însemne de fiecare dată «piept de pui cu garnitură». Îl putem pune într-o supă cu multe legume, într-o tocăniță, alături de orez și legume, în paste cu sos de roșii și legume, în chifteluțe preparate la cuptor sau într-o lipie cu legume și un sos simplu pe bază de iaurt”, explică medicul. Este probabil una dintre cele mai utile idei pentru părinții care gătesc zilnic: „nu schimbăm neapărat proteina, schimbăm ceea ce construim în jurul ei.” Astăzi, puiul poate veni cu broccoli și orez, mâine într-o supă cu morcov și dovlecel, apoi alături de mazăre sau fasole verde, într-un preparat cu roșii ori cu paste.

Diversitatea vine din ceea ce construim din toate ingredientele farfuriei. De exemplu, pieptul de pui dezosat Fragedo Bucăți Fragede poate fi porționat în funcție de preparat: cubulețe pentru o tocăniță cu legume, fâșii pentru paste sau orez, bucăți mici pentru o supă ori carne tocată acasă pentru chifteluțe la cuptor. Iar atunci când textura este importantă, o alternativă este mini-fileul din piept de pui din gama Fragedo Bucăți Delicate, cunoscut și ca inner.

Innerul este mușchiul pectoral profund, mai mic, aflat sub partea principală a pieptului. Este în mod natural mai fraged deoarece este un mușchi fin, cu fibre mai delicate, ceea ce îi conferă după preparare o textură moale și îl face mai ușor de porționat în bucăți mici. Pentru copii, această caracteristică este relevantă: o carne fragedă, gătită corespunzător și adaptată ca dimensiune și consistență vârstei copilului poate fi mai ușor de mestecat și de integrat în preparatele potrivite etapelor diferite de alimentație.

Astfel, mini-fileurile Fragedo Bucăți Delicate pot deveni, de exemplu, pui cu dovlecel și orez într-o zi, mini-fileuri la cuptor cu broccoli și cartof dulce în alta, carne mărunțită într-o supă cu multe legume, un preparat moale cu mazăre și morcov sau paste cu pui, roșii și legume. Proteina poate rămâne aceeași, în timp ce gusturile, culorile, texturile și alimentele pe care copilul învață să le cunoască se schimbă de la o masă la alta.

Pentru copiii mici, indiferent cât de fragedă este în mod natural bucata de carne, forma, dimensiunea și textura preparatului trebuie adaptate vârstei și nivelului de dezvoltare al copilului, iar medicul pediatru este cel mai în măsură să le recomande părinților varianta potrivită.

Nu toate produsele din pui sunt echivalente

Există însă o distincție importantă atunci când alegem ce punem în meniul copiilor: ce parte a puiului alegem și de unde provine carnea.

Pieptul și pulpa de pui au caracteristici diferite și ambele își pot găsi locul într-un meniu variat. Pieptul de pui este o carne slabă, bogată în proteine, ușor de integrat în supe, preparate cu legume, orez sau paste și simplu de porționat, în timp ce pulpa de pui are puțin mai multă grăsime decât pieptul, ceea ce contribuie la gustul mai intens, la frăgezime și la textura mai suculentă după gătire. În plus, conține mai mult fier hemic, forma de fier prezentă în alimentele de origine animală, pe care organismul o absoarbe mai ușor decât fierul non-hemic din sursele vegetale. Tocmai de aceea, alternarea diferitelor bucăți de pui, în combinație cu legume, poate aduce varietate atât la nivelul gustului și al texturii, cât și în profilul nutrițional al meselor. Pentru mesele obișnuite ale copiilor, dr. Steluța Boroghină recomandă prepararea la cuptor, prin fierbere, la abur sau înăbușire, iar pentru copiii mai mari poate fi folosit și grillul, evitând însă arderea sau carbonizarea cărnii. Prăjirea în baie de ulei, șnițelele foarte grase, produsele pane sau variantele de tip fast-food ar trebui să fie mai degrabă excepții decât modalitatea obișnuită de a oferi puiul. De asemenea, se recomandă îndepărtarea pielii atunci când dorim să reducem aportul de grăsimi.

Dar alegerea nu se termină la „piept sau pulpă”. „Aș recomanda, pe cât posibil, carnea proaspătă, neprocesată, în locul produselor ultraprocesate, pentru care trebuie să citim cu mare atenție eticheta”, recomandă dr. Steluța Boroghină. În ceea ce privește ficatul de pui, acesta „poate fi introdus după începerea diversificării, de la aproximativ 6 luni, în cantități mici, și nu trebuie oferit zilnic. La sugar și copilul mic, o porție mică aproximativ o dată pe săptămână este suficientă; la copiii mai mari/adolescenți rămâne preferabil un consum ocazional, în contextul unei alimentații variate”, spune medicul pediatru, care explică faptul că „ficatul este un aliment foarte concentrat în micronutrienți și de aceea trebuie oferit în porții mici și ocazional. Ficatul de pui este foarte nutritiv, dar datorită concentrației mari de retinol, trebuie consumat în cantități mici și nu zilnic. Mai mult, dacă un copil consumă ficat de pui, trebuie verificat dacă multivitamina/uleiul de ficat de cod sau alt supliment pe care îl ia conține retinol, retinyl palmitate ori retinyl acetate. UL-ul include vitamina A preformată provenită atât din alimente, cât și din suplimente”.



La fel de importantă este sursa cărnii și cât de bine poate producătorul să îi urmărească și să îi controleze parcursul înainte să ajungă la raft. În cazul celui mai bine vândut brand de carne de pui din România, Fragedo, modelul de producție aduce un plus de control. TRANSAVIA este singurul producător din România care crește și procesează exclusiv pui proveniți din propriile ferme, într-un sistem unic în regiune, integrat 100% „de la bob la furculiță”, cu facilități proprii pe întregul lanț. Compania cultivă cereale pe care le folosește în furajele pe care le produce, în baza rețetelor create de nutriționiști veterinari în propria Fabrică de Nutrețuri Combinate, are reproducție și incubație proprii de unde provin toți puii pe care îi crește exclusiv în fermele sale, îi procesează în unitățile proprii, verifică permanent parametrii relevanți în laboratoarele proprii și gestionează inclusiv distribuția. Forța acestui model este dată de trasabilitatea și controlul direct pe care le face posibile. Atunci când verigile sunt conectate în interiorul aceluiași sistem, produsul finit poate fi urmărit înapoi de-a lungul lanțului, iar ceea ce se întâmplă într-o etapă poate fi corelat cu celelalte. Pentru siguranța alimentară, asta înseamnă mai puține zone asupra cărora producătorul nu are control direct și capacitatea de a verifica și interveni acolo unde este necesar.

Pentru părinte, avantajul unui asemenea model unic în regiune devine foarte concret: trasabilitate și control direct asupra etapelor de producție. Verigile aceluiași lanț pot fi urmărite și corelate, iar producătorul poate verifica și interveni prompt acolo unde este necesar pentru a asigura constanță la nivelul calității și al siguranței pentru produsele oferite. Este un criteriu simplu care poate face alegerea de la raft mai bine informată: înainte să ne gândim la rețeta pe care vrem să o gătim, merită să ne uităm ce cumpărăm, de fapt ce fel de carne este, cât de procesată este, de unde provine și cât control are producătorul asupra drumului ei până în farfuria copilului.

Copilul nu trebuie doar hrănit, ci trebuie să învețe să mănânce

Mesele copilăriei nu răspund numai unei nevoi nutriționale de moment, ci construiesc familiaritatea cu alimentele, contribuie la formarea preferințelor și obiceiurilor alimentare sănătoase și pun bazele unei dezvoltări armonioase.

De aceea contează să alternăm legumele, să echilibrăm combinațiile, să variem texturile și prezentarea și să nu acoperim permanent gusturile cu sare sau sosuri foarte procesate, fiind important, după cum subliniază doamna dr. Steluța Boroghină, că „este bine să îi obișnuim pe copii cu gustul natural al alimentelor, fără să compensăm prin foarte multă sare sau sosuri ultraprocesate.” În fond, miza nu este să găsim formula perfectă pentru câte zile pe săptămână ci să construim, masă după masă, o alimentație diversă și o relație firească cu mâncarea. Iar soluția indicată de medic este la îndemână: „varietate, preparare simplă și echilibrul farfuriei, care sunt mai importante decât stabilirea unui număr rigid de zile pe săptămână.”

Fără scurtături mentale când vine vorba de siguranță și calitate nutrițională

Un alt lucru important este să nu transformăm reputația de carne „slabă” a cărnii de pui într-o scurtătură mentală prin care orice preparat pe bază de pui devine automat o alegere bună. Pentru un părinte, „sursă sigură” nu trebuie să rămână însă o formulă abstractă. Există informații pe care le putem verifica direct, cum este, de exemplu, marcajul oval de identificare de pe produsele de origine animală. Potrivit legislației europene, acesta conține țara în care se află unitatea și numărul de autorizare al acesteia. Este un detaliu mic de pe etichetă, dar unul care merită cunoscut mai ales atunci când cumpărăm pentru copii pentru că marcajul oferă o informație concretă despre unitatea autorizată prin care a trecut produsul. Acest număr permite consultarea publică în sistemul TRACES/IMSOC și pune la dispoziție o pagină centralizată cu listele oficiale ale unităților autorizate din fiecare stat membru, inclusiv România. Cu alte cuvinte, marca ovală permite consumatorului să treacă de la un cod imprimat pe ambalaj la identificarea informațiilor despre unitățiile autorizate. Atenție, ștampila ovală identifică însă unitatea autorizată relevantă, nu neapărat compania sau brandul al cărui nume apare pe partea frontală a ambalajului. Dacă un produs este procesat ulterior într-o altă unitate, legislația prevede aplicarea unei noi mărci care indică numărul de autorizare al unității în care a avut loc respectiva operațiune.

„Și aș mai sublinia ceva: orice «pui» nu înseamnă automat «sănătos». Contează produsul pe care îl cumpărăm, modul în care îl gătim, cantitatea oferită și, mai ales, cu ce îl asociem”, explică dr. Steluța Boroghină.

Diferența devine foarte concretă în farfurie: „O bucată de pui la cuptor alături de legume și o sursă de carbohidrați de bună calitate este cu totul altceva, nutrițional, decât puiul prăjit cu cartofi prăjiți și sosuri.”

Când alegem alimente pentru copii, calitatea și siguranța nu ar trebui presupuse din imaginea produsului. Contează ceea ce putem verifica: ce cumpărăm, de unde provine și cât control are producătorul asupra drumului până la raft.

7 lucruri de reținut: