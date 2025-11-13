Ce ne bucură cu adevărat: lucrurile pe care le cumpărăm sau ceea ce simțim după? Sustenabil zi de zi: „Consumul care ne consumă” - o conferință despre simțul măsurii- | Sursa foto - environ.ro

Pe 25 noiembrie, în București, în mijlocul sezonului cumpărăturilor și a presiunii de a avea „mai mult, mai repede, mai nou”, Asociația ENVIRON în parteneriat cu Eco Synergy organizează o altfel de conferință – Sustenabil zi de zi. Ediția din acest an „Consumul care ne consumă” pornește de la o întrebare simplă: de ce ne consumăm resursele — materiale, financiare, emoționale cumpărând mereu mai mult?

Avem mai multe telefoane decât oameni pe Pământ și suficiente haine încât să îmbrăcăm 6 generații de acum înainte.

Între 2016 și 2021, am consumat la nivel global peste 75% din cât am făcut-o în tot secolul XX, iar începând cu 2020 cumpărăturile impulsive au crescut cu până la 72% (potrivit The Circularity Gap Report 2024).

Consumul, cea mai mare problemă de mediu pe care o avem, nu depinde de giganți – corporații, industrii, autorități, ci de fiecare dintre noi. De felul în care reflectăm asupra deciziilor pe care le luăm și de ceea ce facem zi de zi.

Pe scena „Sustenabil zi de zi” vor explora motivele și costurile reale ale consumului, dar și factorii care influențează deciziile de cumpărare, specialiști precum Thomas Kolster (fondatorul Goodvertising Agency), Alina Vîlcu (architect) și Mihai Neagu (CEO Perla Harghitei) alături de alți experți din domenii și industrii diferite, pentru a oferi o perspectivă 360° asupra acestui fenomen.

„Între Black Friday și Crăciun, în perioada din an în care consumăm mai mult ca niciodată vorbim despre obiceiuri, tentație, risipă și putere personală. Despre achiziții care încep în mintea noastră, continuă în coș și se resfrâng acasă, la birou și asupra restului lumii.” – Roxana Puia, Director Comunicare ENVIRON.

Pentru al 4-lea an consecutiv, ”Sustenabil zi de zi” abordează sustenabilitatea în profunzime, punând în prim-plan teme relevante pentru comunității, companii și viitorul acestora împreună. Participarea este gratuită, dar locurile sunt limitate și pot fi securizate AICI.

Dacă vrei să fii parte din această conversație și să descoperi perspective noi despre consum și alegeri conștiente, înscrie-te gratuit aici.

ENVIRON – este o organizație colectivă, nonguvernamentală și non-profit, de preluare a responsabilităților legale ale producătorilor și importatorilor de echipamente electrice și electronice cu scopul de a facilita colectarea, tratarea, reciclarea și eliminarea nepoluantă a deșeurilor de echipamente electrice și electronice (DEEE).

ECO SYNERGY – este o organizație care implementează răspunderea extinsă a producătorilor în domeniul ambalajelor și deșeurilor de ambalaje, cu acoperire națională. Preluarea responsabilităților de mediu reprezintă pentru ECO SYNERGY nu doar conformarea cu legislația specifică, ci și un pas important în educarea societății și protejarea mediului și o componentă importantă în contextul modelului de economie circulară către care ne dorim să ne îndreptăm ca și societate.