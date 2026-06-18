[P] Cinci soluții prin care agenții de call center devin mai productivi utilizând asistența Daktela AI în timp real

Cinci soluții prin care agenții de call center devin mai productivi utilizând asistența Daktela AI în timp real | Sursa foto - Google Gemini AI

Asistența AI în timp real (Real-Time Agent Assist) este o tehnologie bazată pe inteligență artificială generativă, LLM-uri și procesarea limbajului natural (NLP) integrată în contact center, concepută pentru a sprijini operatorii umani în timpul interacțiunilor live cu clienții.

Inteligența artificială Daktela AI funcționează ca un copilot digital (Daktela AI Copilot) care ascultă activ apelurile sau analizează chat-urile de pe canalele omnichannel și oferă instantaneu sugestii de răspuns, rezumate automate, analize de sentiment și acces rapid la baza de cunoștințe. Utilizarea soluțiilor asistenței Daktela AI în timp real îmbunătățește productivitatea agenților cu până la 50%, reduce timpul mediu de manipulare a solicitărilor (AHT) și maximizează satisfacția clienților (CSAT), transformând eficient fluxurile operaționale prin automatizarea sarcinilor repetitive și reducerea erorilor umane.

În contextul unui volum global de date în continuă creștere și al unor cerințe tot mai complexe din partea consumatorilor, platformele de comunicații clasice nu mai sunt suficiente. Studii recente de pe platforme științifice precum arXiv, alături de analizele realizate de lideri în tehnologia de contact center (cum ar fi TechTarget sau NICE), demonstrează că viitorul productivității aparține arhitecturilor hibride de tip Human-in-the-Loop (omul în centrul procesului). Ecosistemul Daktela AI implementează aceste bune practici globale, combinând puterea algoritmilor cu sensibilitatea umană pentru a elimina oboseala cognitivă a operatorilor și a eficientiza fluxurile zilnice de lucru.

Cum transformă modulele Daktela AI performanța în Contact Center

Integrarea nativă a inteligenței artificiale în aplicația desktop și mobilă Daktela permite centralizarea tuturor canalelor de comunicare într-un singur ecran. Agenții nu mai sunt nevoiți să comute între ferestre fragmentate. Sistemul analizează fluxul de date din fundal și oferă asistență contextuală proactivă prin următoarele cinci soluții:

1. Rezumatul automatizat al interacțiunilor (AI Smart Summary)

Imediat după finalizarea unui apel sau a unui chat, funcția de rezumat inteligent generat de Daktela AI intră în acțiune. Această soluție extrage punctele cheie ale dialogului și le salvează automat în sistem, oferind beneficii clare:

Reducerea timpului post-apel: Activitatea de după apel (After-Call Work – ACW) este redusă la minimum, eliminând complet completarea manuală a notițelor obositoare.

Activitatea de după apel (After-Call Work – ACW) este redusă la minimum, eliminând complet completarea manuală a notițelor obositoare. Acuratețe maximă a datelor: AI-ul identifică precis promisiunile făcute clientului și pașii următori, stocându-le direct în CRM-ul integrat.

AI-ul identifică precis promisiunile făcute clientului și pașii următori, stocându-le direct în CRM-ul integrat. Pregătire rapidă pentru flux: Agenții devin imediat disponibili pentru următoarea solicitare din coadă, crescând rata de preluare a apelurilor.

2. Sugestii inteligente de răspuns și interogarea predictivă a bazei de cunoștințe

În timpul unui apel live sau al unui chat, modulul de asistență Daktela AI analizează semantic contextul discuției și generează recomandări în timp real.

Acces instantaneu la informații: Sistemul caută automat în istoricul tichetelor și în baza de cunoștințe, afișând răspunsul corect direct pe ecranul agentului.

Sistemul caută automat în istoricul tichetelor și în baza de cunoștințe, afișând răspunsul corect direct pe ecranul agentului. Optimizarea indicatorilor cheie: Scade considerabil timpul mediu de tratare a apelului (Average Handle Time – AHT).

Scade considerabil timpul mediu de tratare a apelului (Average Handle Time – AHT). Rezolvare rapidă: Crește rata de soluționare de la primul contact (First Contact Resolution – FCR), oferind agentului un suport tehnic infailibil.

3. Personalizarea stilului de comunicare și traduceri bidirecționale instantanee

Prin funcționalitatea avansată de Daktela AI Copilot, platforma ajută operatorii să redacteze mesaje impecabile din punct de vedere gramatical și perfect adaptate publicului țintă.

Ajustarea automată a tonului: Agentul poate introduce ideile principale sub formă de schiță rapidă, iar AI-ul le transformă într-un text politicos, empatic sau tehnic.

Agentul poate introduce ideile principale sub formă de schiță rapidă, iar AI-ul le transformă într-un text politicos, empatic sau tehnic. Bariere lingvistice eliminate: Modulul permite traducerea simultană în timp real. Un agent poate gestiona fluid clienți internaționali (germani, francezi, spanioli etc.), chiar dacă nu vorbește nativ limba respectivă.

4. Analiza de sentiment live și ghidaj comportamental proactiv

Ecosistemul Daktela AI procesează tiparele textuale și intonația pentru a înțelege starea de spirit a clientului în fiecare secundă a conversației.

Detectarea timpurie a frustrării: Sistemul identifică semnele de iritare sau urgență și alertează agentul înainte ca o situație tensionată să escaladeze.

Sistemul identifică semnele de iritare sau urgență și alertează agentul înainte ca o situație tensionată să escaladeze. Suport decizional pentru operatori: Oferă indicii discrete direct în interfață, recomandând un ton mai calm sau afișând automat proceduri specifice de retenție.

5. Transfer hibrid inteligent cu istoric complet

Atunci când un chatbot sau un voicebot inteligent de primă linie din rețeaua Daktela întâmpină o solicitare complexă ce necesită intervenție umană, predarea se face fără fricțiune.

Sinteza automată a contextului: Agentul uman preia apelul având deja pe ecran transcrierea completă și rezumatul interacțiunii anterioare cu botul.

Agentul uman preia apelul având deja pe ecran transcrierea completă și rezumatul interacțiunii anterioare cu botul. Experiență premium pentru clienți (CX): Clientul nu mai este pus în situația frustrantă de a repeta problema, iar agentul poate acționa direct cu soluția potrivită.

Investiția strategică în eficiența operațională și ROI-ul Daktela AI

Digitalizarea prin intermediul asistenței Daktela AI în timp real redefinește complet standardele de performanță dintr-un contact center modern, transformând departamentele de suport din centre de cost în generatoare de valoare strategică. Prin delegarea sarcinilor administrative repetitive direct către inteligența artificială, platforma deblochează adevăratul potențial al resurselor umane. Agenții sunt eliberați de stresul rutinier și își pot folosi la maximum abilitățile unice: empatia autentică, gândirea critică profundă, negocierea și rezolvarea creativă a problemelor complexe.

Implementarea ecosistemului Daktela AI aduce o suită completă de beneficii organizaționale cuantificabile pe termen lung:

Maximizarea ROI-ului și reducerea costurilor per interacțiune: Prin scăderea timpului post-apel (ACW) și scurtarea duratei medii de tratare a solicitărilor (AHT), costul operațional total scade semnificativ. Companiile pot gestiona volume cu până la 40-50% mai mari de solicitări fără a fi necesară extinderea echipei sau alocarea de bugete suplimentare pentru outsourcing.

Prin scăderea timpului post-apel (ACW) și scurtarea duratei medii de tratare a solicitărilor (AHT), costul operațional total scade semnificativ. Companiile pot gestiona volume cu până la 40-50% mai mari de solicitări fără a fi necesară extinderea echipei sau alocarea de bugete suplimentare pentru outsourcing. Creșterea accelerată a satisfacției clienților (CSAT & NPS): Capacitatea asistentului AI de a oferi soluții corecte, verificate și contextuale în primele secunde ale dialogului elimină timpii morți. Rezolvarea problemelor încă de la primul contact (FCR) creează o experiență premium și stimulează recomandările pozitive.

Capacitatea asistentului AI de a oferi soluții corecte, verificate și contextuale în primele secunde ale dialogului elimină timpii morți. Rezolvarea problemelor încă de la primul contact (FCR) creează o experiență premium și stimulează recomandările pozitive. Reducerea fluctuației de personal (Burnout Prevention): Industria de customer support se confruntă istoric cu rate mari de rotație a cadrelor din cauza epuizării psihice. Ghidajul proactiv oferit de Daktela AI Copilot funcționează ca o plasă de siguranță permanentă. Reducerea presiunii cognitive îmbunătățește radical climatul de lucru, crește retenția angajaților și scade costurile de recrutare.

Industria de customer support se confruntă istoric cu rate mari de rotație a cadrelor din cauza epuizării psihice. Ghidajul proactiv oferit de Daktela AI Copilot funcționează ca o plasă de siguranță permanentă. Reducerea presiunii cognitive îmbunătățește radical climatul de lucru, crește retenția angajaților și scade costurile de recrutare. Scalabilitate nelimitată și flexibilitate globală: Datorită modulelor de traducere live și a procesării automate pe multiple canale (voce, email, webchat, WhatsApp), Daktela AI permite business-ului să se extindă pe piețe internaționale noi într-un timp record, oferind suport nativ 24/7.

În esență, Daktela AI nu înlocuiește factorul uman, ci îl augmentează structural. Alegerea acestei platforme omnichannel inteligente reprezintă decizia de business ideală pentru companiile care refuză să facă compromisuri între reducerea cheltuielilor și menținerea unei calități impecabile a serviciilor.