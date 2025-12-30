[P] Comunicat de presă – Fondul pentru modernizare: Accelerăm tranziția spre neutralitate climatică

Referitor la: procedura competitiva pentru atribuirea Contractului de lucrari avand ca obiect:

„Achizitie, executie, testare, punere in functiune mentenanta pentru 2 ani si predarea centralei electrice fotovoltaice PETROBRAZI”,

In baza Cererii de Finantare Cod MySMIS: 329324 aferenta proiectului:

„Parc fotovoltaic in Rafinaria Petrobrazi pentru autoconsum”, proiect finanțat din fonduri europene aferente Fondului pentru Modernizare:

Prioritate: Program cheie 1: SRE și stocarea energiei – Sprijin pentru realizarea de noi centrale electrice și sisteme de încălzire-răcire bazate pe surse regenerabile de energie și pentru realizarea de capacități de stocare a energiei electrice

Cod Apel: PFM/320/PFM_P1/NA . Sprijinirea investiţiilor în noi capacităţi de producere a energiei electrice produsă din surse regenerabile pentru autoconsum

. Sprijinirea investiţiilor în noi capacităţi de producere a energiei electrice produsă din surse regenerabile pentru autoconsum Cod proiect: 329324

Solicitant: OMV Petrom SA

ANUNȚ PRIVIND REZULTATUL PROCEDURII DE ACHIZIȚIE COMPETITIVĂ

realizată în baza Ordinului nr. 1561/2024, având ca scop „Achizitie de lucrări de construcție, testare si punere in functiune pentru un parc fotovoltaic in cadrul proiectului “Parc fotovoltaic in Rafinaria Petrobrazi pentru autoconsum”,

Data publicarii: 30.12.2025

Autoritatea contractantă OMV Petrom SA anunță semnarea contractului de lucrări aferent procedurii de achiziție competitivă având ca obiect „Achizitie, executie, testare, punere in functiune mentenanta pentru 2 ani si predarea centralei electrice fotovoltaice PETROBRAZI” pentru realizarea proiectului “Parc fotovoltaic in Rafinaria Petrobrazi pentru autoconsum”, județul Prahova, Comuna Brazi, sat Brazii de Sus, Str Trandafirilor, nr. 65.

Detaliile contractului sunt următoarele:

• Număr contract: 9000045626

• Data semnării: 19.12.2025

• Valoarea contractului: 5.342.465, 41 Euro fără TVA, echivalent a 27.246.573,62 Lei fara TVA

• Ofertant castigator roman/strain: Roman

• Furnizor desemnat (ofertant câștigător): ENGIE Building Solutions SRL

• Ofertant castigator – CUI: RO13660947

• Lider asociere: Nu

• Tert sustinator: Nu

• Subcontractant: Da

• Durata contractului: 37 luni

Date de contact:

• Persoană de contact: Catalina Calugaru

• Telefon: 0730.170.651

• E-mail: catalina.calugaru@petrom.com