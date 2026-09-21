 [P] Credit de nevoi personale: ce trebuie să compari?

O comparație corectă BCR vs. ING pentru un credit de nevoi personale în 2026 începe cu aceeași sumă, aceeași perioadă și același tip de dobândă. Pentru scenariul de 30.000 lei pe 60 de luni, nu este suficient să pui alături două dobânzi „de la”. Trebuie să compari DAE, valoarea totală plătibilă, comisioanele, asigurarea și regulile de rambursare anticipată.

BCR Credit George publică exemple reprezentative actuale pentru 30.000 lei / 60 luni, cu dobândă fixă, rate fixe, 0 comision de administrare și aplicare 100% online. ING Personal publică o grilă curentă de dobândă fixă și variabilă, comisionul de analiză și condițiile de rambursare, dar exemplul reprezentativ disponibil pe pagină este pentru 45.000 lei și este marcat ca valabil doar până la 31 august 2026.

De aceea, articolul nu declară că BCR sau ING este „mai ieftin” pentru 30.000 lei fără o ofertă ING actuală, personalizată, pe aceeași sumă și perioadă. Aceasta este și logica unei comparații conforme: caracteristici esențiale, obiective și verificabile, fără omisiuni care ar putea schimba impresia globală.

Regula de bază: compară aceleași condiții sau nu trage o concluzie

Legea 158/2008 permite publicitatea comparativă atunci când produsele răspund aceleiași nevoi și sunt comparate obiectiv pe caracteristici relevante, verificabile și reprezentative. În practică, pentru un credit de nevoi personale, asta înseamnă să aliniez toate premisele înainte de a interpreta cifrele.

Aceeași sumă împrumutată – aici 30.000 lei. Aceeași perioadă – aici 60 de luni. Același tip de dobândă – fixă cu fixă; variabilă se analizează separat. Aceleași condiții de venit încasat la bancă și aceleași ipoteze privind asigurarea. Aceeași metodă de rambursare – rate egale sau descrescătoare. Aceleași categorii de cost: analiză, administrare, asigurare, RNPM și rambursare anticipată.

Ce trebuie să compari înainte de orice verdict BCR vs. ING

Indicator De ce este relevant Cum îl verifici corect DAE Este reperul principal pentru costul anual efectiv, deoarece include dobânda și costurile obligatorii relevante în ipoteza analizată. Compară DAE doar pe aceeași sumă, perioadă și aceleași condiții; verifică SECCI. Valoare totală plătibilă Arată suma totală care iese din buget pe durata creditului în scenariul respectiv. Folosește valoarea din oferta personalizată, nu dintr-un exemplu cu altă sumă. Dobândă fixă Oferă predictibilitate ratei, dar dobânda minimă poate depinde de salariu, asigurare sau program de beneficii. Notează dobânda efectiv aplicabilă profilului tău și toate condițiile pentru reducere. Comision de analiză Este un cost inițial și poate diferi în funcție de convenția salarială sau banca aleasă. Verifică tariful și dacă se încasează doar la acordare. Administrare Un cost lunar poate schimba costul total chiar dacă pare mic separat. Compară costul creditului și, dacă este relevant, costul contului asociat. Asigurare Poate reduce dobânda, dar are propriul cost și poate modifica DAE și totalul plătibil. Compară scenariile cu și fără asigurare, dacă ambele sunt disponibile. Rambursare anticipată Contează dacă vrei să reduci creditul înainte de termen. Verifică SECCI și contractul: la dobândă fixă poate exista compensație de 1% / 0,5%.

Informațiile din acest tabel au fost colectate din surse publice și au caracter informativ. Acestea pot varia în timp, motiv pentru care recomandăm verificarea condițiilor actuale direct pe site-urile oficiale ale băncilor.

BCR Credit George: date publice actuale pentru 30.000 lei / 60 luni

La 11 septembrie 2026, BCR publică pentru Creditul George dobândă fixă între 6,29% și 14,99%, în funcție de profil și reduceri. Produsul poate ajunge la 250.000 lei, are perioadă standard de până la 60 de luni pentru un credit nou, 0 comision de administrare și poate fi contractat 100% online pentru profilurile eligibile.

Dobânda minimă de 6,29% este legată de nivelurile Max/Max Invest din Programul de beneficii și de alegerea asigurării. Pentru un client care nu face parte din Programul de beneficii, BCR publică o dobândă minimă de 6,49% atunci când sunt îndeplinite condițiile de încasare a salariului sau pensiei și de asigurare.

BCR publică trei exemple pe aceeași sumă și durată, ceea ce permite o analiză transparentă a variației costului în funcție de profil.

Scenariu BCR Cost publicat pentru 30.000 lei / 60 luni Sursă și condiții Dobândă minimă 6,29% Rată fixă 626 lei/lună; DAE 9,94%; valoare totală plătibilă 37.762 lei; comision analiză 200 lei; administrare 0 lei. bcr.ro, verificat 11.09.2026. Exemplul include costul lunar al asigurării: 42 lei. Dobândă medie 10% Rată fixă 679 lei/lună; DAE 13,90%; valoare totală plătibilă 40.695 lei; comision analiză 200 lei; administrare 0 lei. bcr.ro, verificat 11.09.2026. Exemplul include asigurarea de 42 lei/lună. Dobândă maximă 14,99% Rată fixă 714 lei/lună; DAE 16,41%; valoare totală plătibilă 43.012 lei; comision analiză 200 lei; administrare 0 lei. bcr.ro, verificat 11.09.2026. Scenariul public nu include reducerea asociată asigurării.

Informațiile din acest tabel au fost colectate din surse publice și au caracter informativ. Acestea pot varia în timp, motiv pentru care recomandăm verificarea condițiilor actuale direct pe site-urile oficiale ale băncilor.

ING Personal: ce poți compara public la 11 septembrie 2026

ING Personal este un credit de nevoi personale disponibil cu dobândă fixă sau variabilă și poate fi accesat online prin Home’Bank de clienții eligibili. Suma maximă publicată este 200.000 lei, iar perioada este între 1 și 5 ani.

Pentru creditele sub 40.000 lei, grila curentă ING indică o dobândă fixă de 11,49% în condițiile de bază afișate pentru produs. La această dobândă se pot adăuga 1,5 puncte procentuale dacă nu alegi asigurarea ING Credit Protect și 0,5 puncte procentuale dacă nu încasezi venituri recurente la ING. Oferta exactă depinde de profil și de condițiile active în momentul solicitării.

ING publică un comision de analiză de 0 lei dacă angajatorul are convenție salarială cu ING; în caz contrar, 200 lei, doar dacă se acordă creditul. Rambursarea anticipată este 0% pentru dobândă variabilă și 0,5% sau 1% pentru creditul cu rată fixă, în funcție de perioada rămasă.

Important pentru conformitate: pagina ING conține exemple reprezentative pentru 45.000 lei / 60 luni, dar acestea sunt marcate ca valabile până la 31 august 2026. Ele nu sunt folosite în acest articol pentru a calcula sau afirma DAE-ul ori costul total al unui credit ING de 30.000 lei la 11 septembrie 2026.

BCR vs. ING pentru 30.000 lei / 60 luni: ce este public și ce trebuie cerut în SECCI

Criteriu BCR Credit George ING Personal Tip de dobândă folosit în comparație Fixă; interval publicat 6,29%–14,99%, în funcție de profil și reduceri. Fixă; pentru suma sub 40.000 lei, grila curentă indică 11,49% înainte de eventualele majorări pentru condiții neîndeplinite. DAE pentru exact 30.000 lei / 60 luni Public: 9,94% / 13,90% / 16,41% în cele trei scenarii BCR. Nedisponibil public într-un exemplu reprezentativ curent identic la data verificării; necesar simulator/SECCI. Valoare totală plătibilă Publică pentru cele trei scenarii: 37.762 / 40.695 / 43.012 lei. Nedisponibilă public pentru exact 30.000 lei / 60 luni la data verificării; necesar simulator/SECCI. Comision analiză 200 lei în exemplele reprezentative. 0 lei cu convenție salarială a angajatorului; altfel 200 lei dacă se acordă creditul. Comision administrare 0 lei pentru credit. Pagina produsului arată 0 lei pentru contul asociat în anumite condiții; altfel costul contului trebuie verificat în tariful actual. Asigurare Opțională; poate reduce dobânda cu 0,50 pp și este inclusă în unele exemple reprezentative. Opțională; lipsa asigurării adaugă 1,5 pp la dobânda din grila publicată. Rambursare anticipată la fix 1% dacă mai sunt peste 12 luni; 0,5% dacă mai sunt cel mult 12 luni. 1% / 0,5% în funcție de perioada rămasă, conform paginii ING. Aplicare digitală 100% online în George pentru profilurile eligibile. 100% online în Home’Bank pentru clienții eligibili; există excepții pentru anumite produse/scenarii.

Informațiile din acest tabel au fost colectate din surse publice și au caracter informativ. Acestea pot varia în timp, motiv pentru care recomandăm verificarea condițiilor actuale direct pe site-urile oficiale ale băncilor.

Ce contează mai mult: dobânda nominală sau DAE?

DAE este indicatorul principal pentru comparație, dar nu este singurul. Dobânda nominală arată prețul dobânzii, în timp ce DAE integrează costurile relevante incluse în scenariul analizat. Dacă două exemple folosesc condiții diferite – de exemplu, unul include asigurare și altul nu – DAE-urile nu trebuie interpretate fără a verifica ipotezele.

Dobândă fixă vs. variabilă: nu le amesteca în aceeași concluzie

BCR Credit George este prezentat ca produs cu dobândă fixă. ING Personal permite alegerea între dobândă fixă și variabilă. Pentru o comparație BCR vs. ING corectă, compară BCR fix cu ING fix. Varianta ING cu dobândă variabilă trebuie analizată separat, deoarece rata se poate modifica odată cu IRCC.

Dobânda fixă oferă predictibilitate. Dobânda variabilă poate avea alt profil de cost, dar introduce incertitudine legată de IRCC; alegerea depinde de oferta concretă și toleranța la variație.

Asigurarea și comisioanele pot schimba concluzia

Atât BCR, cât și ING folosesc asigurarea ca element care poate reduce dobânda. De aceea, nu este corect să compari o dobândă BCR cu asigurare cu o dobândă ING fără asigurare sau invers. Trebuie să pui în aceeași ecuație costul asigurării și reducerea de dobândă.

La BCR, exemplele de 6,29% și 10% includ un cost lunar al asigurării de 42 lei. La ING, prima ING Credit Protect este calculată procentual la sold și scade pe măsură ce soldul scade. Pentru 30.000 lei, costul exact trebuie luat din oferta personalizată.

Comisionul de analiză trebuie citit cu condițiile aferente: BCR publică 200 lei; ING publică 0 lei cu convenție salarială, altfel 200 lei dacă se acordă creditul.

Rambursarea anticipată: ce este comun și ce verifici în contract

OUG 50/2010 îți dă dreptul să rambursezi anticipat total sau parțial și să beneficiezi de reducerea costului total pentru perioada scurtată. Pentru creditele de consum cu dobândă fixă, compensația poate fi de maximum 1% din suma rambursată anticipat dacă mai sunt peste 12 luni până la final și maximum 0,5% dacă mai sunt cel mult 12 luni.

BCR și ING publică această structură pentru creditele cu dobândă fixă. La ING, dacă alegi dobândă variabilă, pagina produsului indică 0% comision de rambursare anticipată. Dacă intenționezi să plătești înainte de termen, acest criteriu poate deveni important, dar trebuie pus în balanță cu dobânda, DAE și economia de cost obținută.

Procesul digital: George și Home’Bank sunt ambele relevante

Ambele bănci oferă fluxuri digitale mature. BCR permite aplicarea, semnarea și acordarea Creditului George în ecosistemul George pentru profilurile eligibile. ING permite clienților eligibili să aplice și să semneze în Home’Bank, iar rambursarea anticipată poate fi făcută direct din aplicație.

Checklist final înainte să alegi între BCR și ING

Cere exact 30.000 lei pe 60 de luni la ambele bănci. Selectează aceeași structură: dobândă fixă și rate egale, dacă aceasta este comparația aleasă. Notează DAE și valoarea totală plătibilă din fiecare SECCI. Verifică dacă dobânda presupune salariu încasat, asigurare sau altă condiție. Adaugă costul asigurării în analiza ta, nu doar reducerea de dobândă. Compară comisionul de analiză și eventualul cost al contului asociat. Citește secțiunea despre rambursare anticipată și decide dacă intenționezi să reduci perioada sau rata. Verifică data sursei: ofertele și exemplele reprezentative pot expira. Alege după oferta personalizată, nu după headline-ul „de la X%”.

Concluzie: cum alegi între BCR și ING fără să compari greșit

Pentru scenariul de 30.000 lei pe 60 de luni, BCR oferă în prezent mai multă informație publică direct comparabilă: trei exemple cu rată, DAE și valoare totală plătibilă. ING publică grila de dobândă și costurile-cheie, dar nu un exemplu reprezentativ curent pentru exact aceeași sumă la data verificării.

Aceasta nu înseamnă că BCR este automat mai ieftin decât ING. Înseamnă doar că, pentru o comparație conformă și utilă, trebuie să obții de la ING un SECCI pentru 30.000 lei / 60 luni și să îl pui lângă oferta BCR pe aceleași condiții.

Dacă prioritatea este predictibilitatea și aplicarea digitală, ambele bănci sunt relevante. Dacă prioritatea este costul total, verdictul se dă după DAE, total plătibil, asigurare, comisioane și rambursare anticipată – nu după procentul din reclamă.

Întrebări frecvente despre BCR vs. ING credit de nevoi personale

Ce este mai important la un credit de nevoi personale: dobânda sau DAE?

DAE este mai utilă pentru comparație deoarece include dobânda și costurile relevante ale scenariului. Totuși, verifică și valoarea totală plătibilă și condițiile folosite în calcul.

Ce comisioane trebuie să compar între BCR și ING?

Comisionul de analiză, administrarea creditului sau contului asociat, costul asigurării și comisionul de rambursare anticipată. Compară numai condiții echivalente.

Pot obține creditul 100% online la BCR și la ING?

Da, pentru profilurile eligibile. BCR folosește George, iar ING Home’Bank. Pot exista excepții sau solicitări de documente suplimentare.

Care este dobânda BCR Credit George în 2026?

BCR publică dobândă fixă între 6,29% și 14,99%, în funcție de profil și reduceri. Pentru 30.000 lei / 60 luni sunt publicate trei exemple cu DAE și total plătibil.

Care este dobânda ING Personal pentru 30.000 lei?

Pentru credite sub 40.000 lei, grila curentă ING indică 11,49% dobândă fixă în condițiile afișate. Dobânda poate crește dacă nu sunt îndeplinite anumite condiții, iar DAE-ul pentru exact 30.000 lei trebuie verificat în simulator/SECCI.

Asigurarea opțională reduce sau crește costul total?

Poate reduce dobânda, dar are un cost propriu. Efectul net se vede în DAE și valoarea totală plătibilă din oferta personalizată.

Cum funcționează rambursarea anticipată la dobândă fixă?

Pentru creditele de consum cu dobândă fixă, compensația poate fi maximum 1% dacă mai sunt peste 12 luni și 0,5% dacă mai sunt cel mult 12 luni. Verifică SECCI și contractul.

De ce contează data informațiilor financiare?

Pentru că dobânzile, campaniile și exemplele reprezentative se modifică. Un exemplu expirat nu trebuie folosit ca ofertă curentă sau ca bază pentru un verdict comparativ.

Surse: www.bcr.ro, www.ing.ro, legislatie.just.ro

Date verificate la 11 septembrie 2026.