[P] Cum alegi un supliment pe care să îl înțelegi? Dr. Florin Mitocaru de la Alevia explică ce trebuie să verifici la un supliment naturist

Un supliment ușor de ales este unul care îți arată clar ce conține, în ce cantitate, de ce au fost alese ingredientele și cum se administrează. Când aceste informații sunt explicate simplu, poți compara produsele și poți lua o decizie potrivită nevoilor tale.

Dr. Florin Mitocaru este directorul general al Alevia și medic specialist în medicină internă. A preluat afacerea de familie începută de părinții săi și a continuat să o dezvolte la Fălticeni, de la un mic laborator la o companie românească cu fabrică proprie și distribuție națională. Experiența sa medicală și implicarea directă în dezvoltarea companiei îi oferă o perspectivă apropiată de nevoile oamenilor și de responsabilitatea din spatele fiecărei formule.

În interviul de mai jos, dr. Florin Mitocaru ne explică ce înseamnă mesajul Alevia „Claritate în fiecare formulă”, cum este folosită cercetarea în dezvoltarea produselor și ce se întâmplă în fabrica din Fălticeni – Suceava înainte ca un supliment să ajungă la consumator.

Ce înseamnă pentru dumneavoastră „Claritate în fiecare formulă”?

Dr. Florin Mitocaru: Pentru mine, claritatea începe cu respectul față de omul care ia produsul în mână. El ar trebui să poată afla ușor ce ingrediente conține, care este cantitatea zilnică, ce formă a fost aleasă și cum se folosește.

În spatele unei formule sunt multe decizii: forma unui mineral, concentrația unui extract, standardizarea, doza și asocierea dintre ingrediente. Rolul nostru este să explicăm aceste alegeri într-un limbaj firesc. Consumatorul nu trebuie să devină specialist în suplimente pentru a înțelege produsul pe care îl alege.

În cei peste 30 de ani în această industrie, am învățat că încrederea se construiește atunci când oamenii primesc informații clare și pot înțelege de ce un produs a fost formulat într-un anumit fel.

De ce au oamenii nevoie de mai multe explicații despre suplimente?

Dr. Florin Mitocaru: Oamenii au acces la mai multe produse și le pot compara în câteva minute. Este firesc să întrebe ce tip de magneziu conține un produs, cât furnizează zilnic, ce înseamnă un extract standardizat sau cum diferă două forme ale aceluiași ingredient.

Eu văd această curiozitate ca pe un lucru foarte bun. Ne ajută și pe noi să explicăm mai bine munca din spatele produselor. Am observat că oamenii nu evită informația tehnică atunci când este utilă și prezentată pe înțelesul lor. Ei vor să știe ce aleg și cum se potrivește acea alegere în rutina lor.

Cum pot fi diferite două suplimente care conțin același ingredient?

Dr. Florin Mitocaru: Două suplimente pot avea același ingredient pe partea din față a ambalajului și, în același timp, să folosească forme, concentrații sau doze zilnice diferite. În cazul extractelor vegetale contează și partea plantei folosită, raportul de extracție și standardizarea.

Ginkgo biloba este un exemplu ușor de înțeles. În gama Ginkana folosim un extract 50:1 din frunze, standardizat la 24% ginkgoflavone și 6% lactone terpenice. Raportul 50:1 arată că pentru obținerea unui kilogram de extract sunt folosite 50 de kilograme de frunze. Standardizarea oferă un alt reper important: cantitatea definită a compușilor caracteristici plantei.

Când citești eticheta, poți verifica astfel mai mult decât numărul de miligrame. Poți vedea ce fel de ingredient primești și ce informații susțin consecvența lui de la o doză la alta.

Care produs este mai bun în funcție de numărul de ingrediente?

Dr. Florin Mitocaru: Mai potrivit este produsul a cărui compoziție răspunde nevoii urmărite. Numărul ingredientelor devine relevant atunci când îl analizăm împreună cu rolul și cantitatea fiecărei componente.

Mențiunile de sănătate utilizate pentru anumite substanțe pot oferi repere despre contribuția lor. EFSA evaluează fundamentarea științifică, iar Comisia Europeană și statele membre decid autorizarea, în cadrul Regulamentului (CE) nr. 1924/2006. Aceste afirmații se aplică substanțelor și condițiilor prevăzute. Scopul întregii formule se conturează din direcția comună a elementelor care o alcătuiesc.

De exemplu, Adaptonic reunește trei extracte standardizate, alese pentru roluri complementare: Rhodiola, Ashwagandha KSM-66 și Ginseng siberian. Împreună, acestea susțin adaptarea organismului la stres, rezistența în perioade solicitante, echilibrul emoțional, capacitatea mentală, energia și vitalitatea.

Nutrinergic răspunde unei nevoi mai ample. Cele 70 de ingrediente active includ vitamine, minerale, extracte vegetale, alge și amestecuri de ciuperci, fructe și legume. Diversitatea lor oferă un aport nutrițional amplu și susține energia, vitalitatea și funcționarea normală a organismului.

Alegerea se face după obiectiv, rolurile recunoscute, cantități și modul în care elementele se completează. Numărul ingredientelor capătă valoare atunci când compoziția este potrivită scopului urmărit, iar fiecare parte are o contribuție.

Ce rol au studiile și cercetarea în dezvoltarea unui produs Alevia?

Dr. Florin Mitocaru: Cercetarea ne ajută să înțelegem ingredientul, forma lui și cantitățile în care a fost analizat. Echipa urmărește literatura științifică disponibilă, documentația tehnică a materiilor prime, specificațiile furnizorilor și datele despre standardizare.

Ne interesează cine a participat la studii, ce doză a fost utilizată, cât a durat administrarea și ce rezultate au fost urmărite. Aceste informații sunt puse alături de cerințele pentru suplimente alimentare, de caracteristicile formulei finale și de testele tehnice necesare.

Un studiu realizat asupra unui ingredient oferă informații despre acel ingredient în condițiile cercetate. Pentru produsul final contează apoi compoziția completă, doza declarată, verificările de calitate, modul de administrare și atenționările. Fiecare nivel de informație ne ajută să construim și să explicăm produsul cu mai multă precizie.

Cum se transformă o idee într-un produs fabricat de Alevia la Fălticeni?

Dr. Florin Mitocaru: Totul pornește de la o nevoie concretă a oamenilor și continuă prin colaborarea mai multor echipe. Departamentul de dezvoltare lucrează la compoziție și selectează materiile prime. Aprovizionarea verifică disponibilitatea și documentația furnizorilor. Echipele de calitate și producție urmăresc dacă produsul poate fi realizat la parametrii stabiliți. Documentația, ambalajul și comunicarea completează procesul.

Producția proprie ne permite să urmărim direct fiecare etapă, de la materia primă până la produsul finit. Am ajuns astfel să dezvoltăm la Fălticeni o fabrică de peste 4.000 m², cu spații dedicate producției și depozitării, o echipă de aproximativ 150 de oameni și un portofoliu de peste 400 de produse.

În fabrică realizăm capsule, comprimate, produse solubile, ceaiuri, siropuri și produse pentru uz extern. Activitatea se desfășoară conform sistemelor de management bazate pe ISO 9001:2015, ISO 22000:2018 și HACCP certificări realizate de către Lloyd’s Register Quality Assurance din Marea Britanie. Pentru mine, această combinație dintre oameni, experiență și procese controlate este una dintre valorile importante ale Alevia.

Cum se citește corect cantitatea de magneziu de pe etichetă?

Dr. Florin Mitocaru: Pentru a înțelege ce oferă un supliment, urmărește denumirea substanței, forma utilizată, aportul per capsulă sau comprimat și doza zilnică recomandată. În anumite cazuri, eticheta prezintă atât cantitatea compusului complet, cât și aportul activ furnizat de acesta.

Putem să luăm ca exemplu Magneziu Bisglicinat Alevia. O capsulă conține 835 mg de bisglicinat de magneziu, forma completă din care sunt furnizate 100 mg de magneziu elementar. Poți vedea astfel cantitatea compusului ales și aportul efectiv de mineral. Compoziția include și 1,4 mg de vitamina B6, echivalentul a 100% din valoarea nutrițională de referință, plus 2 mg de piperină din extract de piper-negru.

Când compari două suplimente, verifică unitatea de administrare, aportul zilnic, forma substanței principale, cantitatea furnizată și rolul celorlalte componente. Astfel, cifrele de pe ambalaj devin repere utile pentru o alegere corectă și informată.

Cum ajută Alevia consumatorul să folosească suplimentele responsabil?

Dr. Florin Mitocaru: Eticheta este, de cele mai multe ori, prima întâlnire a consumatorului cu produsul. Aici trebuie să găsească ușor compoziția, cantitățile, modul de administrare și atenționările. Pe site-ul nostru alevia.ro continuăm explicația și oferim detalii care îl ajută să înțeleagă mai bine formula și să facă o alegere informată. Suplimentele alimentare completează o alimentație variată și echilibrată, iar integrarea lor în rutina zilnică trebuie adaptată nevoilor fiecărei persoane.

Dacă ar fi să las cititorului trei criterii simple, acestea ar fi:

Verifică forma și cantitatea substanței active, inclusiv aportul zilnic și standardizarea extractelor. Privește compoziția completă și rolul fiecărui ingredient în raport cu nevoia pentru care a fost creat produsul. Caută informații clare despre producător, modul de administrare, atenționări și controlul calității.

Claritatea înseamnă să poți deschide o cutie, să citești eticheta și să înțelegi ce alegi. Aceasta este promisiunea pe care vrem să o susținem prin fiecare formulă Alevia.

Cu o experiență de peste 30 de ani, producție proprie la Fălticeni, județul Suceava, și o echipă implicată în fiecare etapă, Alevia dezvoltă suplimente alimentare pentru nevoi diferite și oferă informații clare, pe care oamenii le pot înțelege și folosi.

Îi mulțumim domnului Dr. Florin Mitocaru pentru timpul acordat și pentru deschiderea cu care ne-a vorbit despre ingrediente, cercetare și responsabilitatea aflată în spatele fiecărei formule Alevia.