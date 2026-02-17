[P] Daniel Băluță îl critică pe Ciprian Ciucu în scandalul privind STB: „În nici trei luni ați eșuat lamentabil”

Președintele PSD București, Daniel Băluță, a transmis un mesaj la adresa primarului general al Capitalei, Ciprian Ciucu, pe tema reformei Societății de Transport București (STB), pe care îl acuză de incompetență administrativă.

Într-o postare publicată pe Facebook, liderul PSD susține că edilul promovează ideea reformării STB și solicită un audit al societății, deși, potrivit acestuia, compania ar fi fost condusă în ultimii șase ani de reprezentanți ai PNL și USR.

„Domnul Primar General continuă stilul deja consacrat, acela de baron. Baronul Münchhausen!

Ne vorbește despre reforma STB, în timp ce, împreună cu PNL și cu USR, a condus această societate comercială până în punctul imploziei”, se arată într-o postare a PSD București.

Liderul PSD București îl acuză pe primarul general că, la mai puțin de trei luni de mandat, ar fi eșuat lamentabil și îi cere fie să își depună mandatul, fie să se apuce de îndată de treabă.

„Cât de ipocrit poate să fii, să ceri reformarea unei societăți, dar și un audit pentru o entitate pe care chiar tu ai condus-o în ultimii șase ani? Cât de ipocrit poate să fii, domnule Ciucu, să crezi că din banii oamenilor vei plăti un audit cu ajutorul modului să-ți reglezi conturile în propriul partid politic? Până unde vreți să ajungeți, domnule Ciucu?”, a menționat Daniel Băluță.

În mesajul său, Daniel Băluță face referire și la problemele Capitalei, invocând traficul intens și dificultățile legate de furnizarea căldurii în sezonul rece. „Orașul cade pe noi, suntem sufocați de trafic. Oamenii îngheață de frig în case, plătesc pentru ceea ce nu primesc”, a subliniat liderul PSD București.

Articol susținut de PSD