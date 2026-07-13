[P] De ce contează transparența pe site-urile de afiliere din iGaming

În acest articol îți explic de ce contează transparența pe site-urile de afiliere din iGaming și cum o recunoști. Un site de afiliere îți prezintă cazinouri online și case de pariuri, iar tu ajungi la ele prin linkurile lui.

Dacă ești jucător, transparența îți arată dacă poți avea încredere în recomandări sau dacă citești doar o reclamă plătită. Dacă vrei să-ți construiești propriul site de afiliere, ea nu e o opțiune, ci o cerință legală.

Ce face un site de afiliere

Un afiliat în iGaming este o firmă care promovează cazinouri online și case de pariuri. Publică recenzii, compară operatori, prezintă bonusuri și trimite jucători către platformele acestora.

Cum câștigă bani? Prin comision.

Când ajungi pe site-ul afiliatului, apeși pe un link și îți faci cont la operator, iar afiliatul încasează un comision, conform contractului cu operatorul.

De obicei, comisionul e fie o sumă fixă pentru fiecare jucător adus, fie un procent din cât cheltuiește acel jucător la operator.

Prima variantă se numește CPA, a doua revenue share. Afiliatul nu este cazino online și nu organizează el jocurile.

El este intermediarul dintre tine și operator. În legislația jocurilor de noroc din România, rolul lui intră la activități conexe. Reține un lucru simplu: afiliatul e plătit de operator, nu de tine.

Interesul din spatele recomandărilor

Modelul de afiliere are o problemă pe care mulți o trec cu vederea. Afiliatul e plătit de operator, deci are un interes direct să te trimită acolo unde câștigă el mai mult.

De aici vine tentația de a pune în top cazinourile care plătesc cel mai mult, nu neapărat cele mai bune. Un site onest recunoaște lucrul acesta și îți arată pe ce s-a bazat când a făcut recomandarea.

Nu înseamnă că orice recomandare plătită e slabă. Un operator bun poate plăti și un comision mare, iar cele două nu se exclud.

Problema apare când comisionul e singurul criteriu, dar afiliatul îți vinde totul drept ghid nepărtinitor.

Ce înseamnă transparența concret

Transparența înseamnă că știi cine e în spatele site-ului și după ce reguli lucrează. Nu doar un logo și o listă de cazinouri.

În spate ai o firmă cu nume, cu date de contact și cu o licență pe care o poți verifica.

Un site serios îți spune și cum a ajuns la ordinea din clasament. Când criteriile sunt la vedere, poți judeca singur dacă recomandarea ți se potrivește.

Când lipsesc, rămâi doar cu cuvântul cuiva pe care nu-l cunoști.

Contează la fel de mult unde te trimite. Un afiliat corect îți dă linkuri doar către cazinouri și case de pariuri licențiate ONJN, nu către operatori de pe lista neagră.

De unde să știi, ca jucător, dacă ai în față un site cinstit? Un site serios spune deschis și minusurile unui operator și publică informații de contact reale. Nu-ți arată doar câștigurile posibile, ci și riscurile.

Afilierea cere licență ONJN

În România, un site de afiliere care lucrează cu operatori licențiați nu poate funcționa oricum. Firma din spate are nevoie de o licență de clasa a II-a, eliberată de ONJN, aceeași autoritate care licențiază și cazinourile. Licența se acordă firmei, nu fiecărui site în parte.

Aici transparența se leagă direct de lege. Legislația recunoaște afiliatul ca persoană fizică sau juridică ce câștigă bani dintr-un contract cu un operator, pentru jucătorii pe care îi trimite către platforma acestuia. Fără licență, activitatea nu e permisă.

O firmă care deține această licență apare în registrele publice și își asumă niște obligații clare. Betting PRO Advertising SRL este un exemplu de companie care are licența de afiliere și lucrează în acest cadru legal.

Licența nu e ieftină. Taxa anuală pentru afiliați este de 20.000 de euro. La ea se adaugă încă 15.000 de euro pentru fondul de prevenire a dependenței de jocuri de noroc.

Cine promovează cazinouri fără licență riscă amenzi și trecerea pe lista neagră a ONJN. Firma serioasă preferă să plătească taxele și să apară în evidențele oficiale, unde oricine îi poate verifica licența.

Semnele unui site de încredere

Până la urmă, tu ca jucător vrei un răspuns simplu: poți avea încredere în site-ul acesta sau nu? Câteva verificări rapide îți spun aproape tot.

caut licența și numele firmei în josul paginii, apoi verific dacă sunt reale

mă uit dacă site-ul explică cum a făcut clasamentul cazinourilor

verific dacă linkurile duc către operatori licențiați ONJN, nu către site-uri de pe lista neagră

caut informații despre joc responsabil, nu doar bonusuri și îndemnuri la depuneri

Dacă un site pică la aceste verificări, mai bine cauți altul. Sunt destule site-uri de afiliere serioase în România cât să nu te mulțumești cu unul în spatele căruia nu știi cine stă.

Dacă vrei să devii afiliat

Poate ești de partea cealaltă și vrei să construiești tu un site de afiliere. Partea mai puțin plăcută e că transparența și licența nu sunt opționale, ci punctul de plecare.

Îți trebuie o firmă, licența de clasa a II-a și contracte cu operatori licențiați în România.

Promovezi doar cazinouri și case de pariuri cu licență ONJN, nu operatori de pe lista neagră. Altfel, riscurile legale cad pe tine.

Transparența nu e doar o obligație legală, ci îți crește autoritatea și încrederea.

Un cititor care simte că l-ai ajutat cinstit se întoarce și are încredere în ce recomanzi. Unul păcălit o dată pleacă și nu se mai uită la site-ul tău.

Merită efortul? Dacă vrei un proiect serios, pe termen lung, da. Cu un site de afiliere construit corect, ai trafic și venituri ani la rând, nu doar câteva luni.

Fie că ești jucător sau vrei să construiești un site, regula rămâne aceeași: transparența îți arată pe cine te poți baza. Când joci, indiferent pe ce site ai ajuns, joacă responsabil!