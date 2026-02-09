[P] Dermatita atopică: cum recunoști simptomele și cum îngrijești corect pielea atopică

Dermatita atopică este o afecțiune inflamatorie cronică a pielii, caracterizată prin uscăciune severă, mâncărime intensă și descuamare. Pielea atopică este fragilă și deshidratată, ceea ce o face mai reactivă la iritanți uzuali, precum săpunurile clasice sau detergenții duri. În plus, dermatita poate fi deseori agravată de factori precum stresul, schimbările de temperatură sau transpirația.

Din acest motiv, îngrijirea zilnică a pielii atopice joacă un rol esențial în controlul simptomelor și prevenirea puseelor de dermatită. O rutină corectă, bazată pe produse dermatocosmetice blânde și emoliente, poate ajuta pielea să își refacă bariera naturală și să își recapete confortul. Descoperă în continuare cum recunoști dermatita atopică și cum îți îngrijești pielea.

De ce apare dermatita atopică

Dermatita atopică are la bază o barieră cutanată afectată, care nu mai reține eficient apa și permite pătrunderea iritanților. Astfel, pielea devine foarte uscată, sensibilă și predispusă la inflamație.

În mod frecvent, persoanele care suferă de dermatită atopică au o predispoziție genetică la astfel de afecțiuni. Deficitul de filagrină – o proteină esențială pentru bariera cutanată – influențează structura stratului cornos și capacitatea pielii de a se proteja. Pe acest fond, factorii externi precum frigul, aerul uscat, spălarea frecventă cu produse agresive, transpirația sau stresul pot declanșa sau agrava puseele. În sezonul rece, simptomele se intensifică adesea, deoarece aerul rece și încălzirea artificială accelerează deshidratarea pielii și accentuează deshidratarea pielii.

Cum recunoști dermatita atopică

Xeroza – pielea uscată sau foarte uscată – se numără printre simptomele frecvente ale dermatitei atopice. Însă uscăciunea în sine nu este un semn că ai dermatită. Urmărește aceste simptome, care însoțesc de obicei dermatita atopică:

Piele foarte uscată și aspră, care îți dă senzația de strângere

Mâncărimi persistente, în special seara

Descuamare a pielii și fisuri fine

Îngroșarea pielii în zonele scărpinate frecvent

Zonele cel mai des afectate de dermatita atopică sunt mâinile, brațele, gâtul, trunchiul, fața și pliurile coatelor sau genunchilor. Recunoașterea timpurie a simptomelor permite intervenția corectă și limitarea severității puseelor.

Dacă ai dubii legate de diagnosticarea afecțiunii, este recomandat să te adresezi unui medic dermatolog. Există diverse tipuri de dermatită, precum și alte afecțiuni ale pielii, iar medicul este cel care îți poate indica diagnosticul corect.

Cum îngrijești corect pielea atopică

Atunci când te confrunți cu dermatita atopică, îngrijirea corectă a pielii devine o prioritate. Rutina ta trebuie să înceapă întotdeauna cu o curățare blândă. Pentru pielea sensibilizată, uscată, foarte uscată sau cu tendință atopică, este indicat să utilizezi soluții care protejează și hidratează pielea, precum produsele din gama Bioderma Atoderm. Evită săpunurile clasice, gelurile de duș și loțiunile de corp ce conțin ingrediente agresive, precum parfumurile puternice. Astfel de produse tind să îndepărteze lipidele naturale ale pielii, destabilizând bariera cutanată și agravând uscăciunea și pruritul.

Curăță pielea cu un ulei de duș sau un gel de duș hidratant, cu ingrediente active. Poți utiliza, de exemplu, Bioderma Atoderm Ulei de duș, care îți oferă confort și 24 de ore de hidratare. Atoderm ulei de duș este recomandat pentru piele normală, uscată până la atopică, și poate fi folosit atât pentru corp și mâini, cât și pentru față. Curăță delicat, fără să agreseze pielea, și contribuie activ la refacerea barierei cutanate, ajutând la restaurarea lipidelor și menținând hidratarea în timp.

Totodată, Bioderma Atoderm Ulei de duș calmează și protejează împotriva agresiunilor externe, datorită formulei sale exclusive compuse din vitamina PP și brevetul Skin Barrier Therapy. Biolipidele vegetale cresc rezistența pielii prin reîntregirea filmului hidrolipidic, iar brevetul Skin Barrier Therapy limitează adeziunea şi proliferarea stafilococului auriu, responsabil de agravarea iritațiilor. În gama Atoderm vei găsi și alte soluții formulate pentru pielea atopică, precum Atoderm gel de duș, astfel încât să poți opta pentru varianta preferată.

După curățare, pielea atopică are în general nevoie și de un produs emolient, pentru menținerea hidratării. Cremele și balsamurile hidratante dermatocosmetice ajută la refacerea barierei cutanate și la reducerea mâncărimii. Aplicarea zilnică, inclusiv în perioadele fără pusee, contribuie la o piele mai rezistentă.

Pentru a reduce puseele de dermatită atopică, evită dușurile fierbinți și prelungite, poartă haine lejere, din bumbac, limitează expunerea la frig și vânt și menține hidratarea organismului. Hidratarea trebuie să vină și din interior, nu doar din exterior, deci asigură-te că ai consumat zilnic o cantitate suficientă de lichide.

Cu o rutină corectă de îngrijire și produse cu ingrediente active, ce respectă echilibrul cutanat, pielea ta își poate regăsi confortul. Iar atunci când ai o piele sănătoasă, efectele se simt și în starea ta de bine.