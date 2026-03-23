[P] Din 1 aprilie, Permis de Antreprenor aduce la Euronews România un nou sezon de business, mentorat și creștere pentru microîntreprinderi

Permis de Antreprenor revine la Euronews Romania din 1 aprilie, in prime time, cu un nou sezon si extinde, potrivit organizatorilor, cel mai vast ecosistem media dedicat antreprenorilor din Romania.

Noul sezon aduce 35 de episoade noi, 35 de microintreprinderi mentorate si un accent extins pe Speed Mentoring, cu focus pe dezvoltarea afacerilor mici, aflate in crestere si cu potential

Permis de Antreprenor, emisiunea de business difuzata la Euronews Romania, revine din 1 aprilie, in prime time, cu un nou sezon construit in jurul unei nevoi tot mai clare din mediul antreprenorial romanesc: accesul la solutii practice, mentorat relevant si contexte reale de invatare pentru afacerile mici care vor sa creasca.

Noul sezon aduce 35 de episoade noi, in care vor fi mentorate 35 de microintreprinderi, cu focus pe dezvoltarea afaceriloraflate in crestere si cu potential. In paralel, proiectul va include, pe parcursul acestui an, 10 editii live cu public, organizate la Bucuresti, Brasov si Timisoara, menite sa apropie si mai mult antreprenorii de mentori, de idei aplicabile si de intrebarile reale din piata.

Prin aceasta noua etapa, Permis de Antreprenor isi consolideaza pozitionarea, potrivit organizatorilor, ca cea mai urmarita emisiune de business construita in jurul utilitatii practice, dar si ca un proiect care merge dincolo de formatul clasic de studio. In ecosistemul Permis de Antreprenor, emisiunea de business capata o noua dimensiune: experienta din sala, intalnirea directa cu mentorii, sesiunile de Speed Mentoring, vizionarea saptamanala la Euronews Romania, podcasturile pentru teme avansate si newsletterul editorial functioneaza impreuna ca parte a unui traseu complet de invatare antreprenoriala.

Astfel, spre deosebire de o emisiune clasica de business, care se consuma aproape integral in studio, Permis de Antreprenor functioneaza ca un ecosistem integrat: live in sala, Speed Mentoring, show TV, podcast si email newsletter. Miza acestui model nu este doar expunerea unor povesti antreprenoriale, ci accelerarea invatarii, clarificarea deciziilor si conectarea antreprenorilor la expertiza relevanta pentru piata din Romania.

Unul dintre pilonii centrali ai noului sezon este Speed Mentoring, componenta care va fi extinsa si amplificata. Aceasta vine insa pe un fundament deja validat in sezoanele anterioare: potrivit organizatorilor, peste 70 de microintreprinderi au fost deja mentorate in cadrul editiilor trecute. Noul sezon continua si scaleaza acest mecanism, aducand inca 35 de afaceri mici in contact direct cu mentori de business relevanti, capabili sa ofere raspunsuri clare, aplicabile si adaptate provocarilor reale cu care se confrunta antreprenorii.

Formatul editorial pastreaza si logica ce a consacrat proiectul la televiziune: in fiecare episod, un antreprenor sau un business aflat in crestere este pus fata in fata cu un mentor cu experienta, intr-un dialog centrat pe solutii, decizii si perspective concrete de dezvoltare. In noul sezon, accentul cade mai puternic pe afacerile mici care au deja tractiune, dar au nevoie de structura, claritate si sustinere pentru a trece la urmatorul nivel.

Potrivit datelor comunicate de organizatori, Permis de Antreprenor a ajuns la 3 ani de activitate la TV, 90 de episoade deja difuzate si 30 de evenimente nationale. In acest context, noul sezon marcheaza o noua etapa de dezvoltare si combina expunerea TV cu intalnirea directa dintre antreprenori, mentori si comunitate, intr-un format care isi propune sa transforme continutul de business in instrument concret de crestere.

Constantin Paraschiv, realizatorul emisiunii si cofondator al proiectului

„Noul sezon Permis de Antreprenor duce mai departe un mecanism care a demonstrat deja ca functioneaza: antreprenorii au nevoie de acces rapid la experienta relevanta, la feedback direct si la solutii pe care le pot aplica imediat in business. De aceea, extindem componenta de Speed Mentoring si construim in jurul ei un ecosistem in care experienta live din sala, emisiunea TV, podcastul si newsletterul lucreaza impreuna pentru dezvoltarea afacerilor mici, aflate in crestere si cu potential.”

Mari Jeanne Ion, director de programe Euronews Romania

„Cuvantul antreprenoriat ne-a intrat in vocabularul uzual in mod firesc pentru ca el exprima, de fapt, o stare de spirit. Generatia tanara vine cu aceasta energie, sunt oameni inteligenti care isi doresc sa reuseasca si care vor sa isi decida singuri viitorul. La Euronews Romania, noi am identificat acest segment si am vrut sa stim cu ce dileme se confrunta acesti tineri, ce nevoi au ei.”

Prin noul sezon lansat din 1 aprilie, Permis de Antreprenor isi propune sa confirme un model de continut in care emisiunea de business depaseste abordarea clasica de studio si devine parte dintr-un ecosistem media complet, construit pentru antreprenorii romani. Televiziunea, experienta live, mentoratul aplicat si resursele editoriale complementare sunt reunite intr-un format care urmareste nu doar sa inspire, ci sa ofere instrumente reale de crestere pentru afacerile mici si pentru antreprenorii care vor sa construiasca sanatos, pe termen lung.

Despre Permis de Antreprenor

Permis de Antreprenor este un ecosistem media si educational dedicat antreprenorilor din Romania, construit in jurul emisiunii de business difuzate la Euronews Romania si extins prin editii live cu public, sesiuni de Speed Mentoring, podcasturi, interviuri, studii de caz si newsletter editorial. Proiectul are ca obiectiv conectarea antreprenorilor la solutii aplicate, mentori relevanti si contexte concrete de dezvoltare a afacerilor.